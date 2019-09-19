Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день. Об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей практике Оксана Драпкина, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью

Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций "Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины".
РИА Новостивчера в 23:56

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Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя

РИА Новости09:15

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РЕН ТВвчера в 20:31

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В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

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RT на русском07:42
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