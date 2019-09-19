Здоровье
Lenta.ruВ Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день. Об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей практике Оксана Драпкина, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить590
с чего всё началось
Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций "Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины".РИА Новостивчера в 23:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:47, Вашингтон
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в Лиге Европы
Футболисты швейцарского «Базеля» добыли крупную победу над российским «Краснодаром» в первом туре группового раунда Лиги Европы.
RT на русском 14:44
Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Политика
Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Кино
Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор
Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor 13:00
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Политика
В Еврокомиссии рассказали о сближении позиций России и Украины по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.
ФАН 12:15
Происшествия
В Грозном загорелся торговый центр
В центре Грозного загорелся крупный торгово-развлекательный центр "Гранд Парк". Пожар начался в магазине на первом этаже.
Вести.Ru 14:23
Шоу-бизнес
«Критическое состояние» Анастасии Заворотнюк не подтверждено
Напомним, что родные и близкие Завортнюк по-прежнему не дают никаких комментариев.
Молодежная газета (Уфа) 11:59
Игры
Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена
На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra 13:24
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета 11:18
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Политика
В Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве прошла акция против реализации формулы Штайнмайера по предоставлению Донбассу особого статуса в составе украинского государства.
RT на русском 14:34
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Политика
Пушков резко ответил на заявление украинского посла о «развале России»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Украины в Сербии Александра Александровича, призвавшего международное сообщество к "развалу России".
РИА Новости 12:59
Здоровье
Онколог оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России
Онколог Владимир Алешин оценил масштабы «болезни Заворотнюк» в России.
Дни24 00:53
Политика
Все главы городов и районов Крыма написали заявления об отставке
Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что предложил всем руководителям администраций городов и районов Крыма сложить полномочия «в связи с необходимостью формирования новой команды».
РБК вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Брат участника Backstreet Boys угрожает убить его беременную жену
Бывший солист американской поп-группы Backstreet Boys Ник Картер подал в суд на своего младшего брата Аарона Картера из-за угроз убить его беременную жену, сообщает портал TMZ.
Экспресс газета 08:12
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Здоровье
В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего
По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.
HotGeo 14:07
Путешествия
Отели Антальи проверят на безопасность
Travel Russian News 09:54
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 13:56
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Футбол
«Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play
Московский «Локомотив» проведет исследование зрительской аудитории в соответствии с требованиями финансового fair play.
РБК 13:24
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
ТАСС вчера в 05:52
Происшествия
Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
RT на русском 06:59
Авто
Mitsubishi представит новый кроссовер
Mitsubishi обещает объединить в новом кроссовере весь свой опыт и последние технологии в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.
Автоновости дня вчера в 02:41