Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций "Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины".

с чего всё началось

В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день. Об этом заявила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей практике Оксана Драпкина, передает ТАСС.

В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

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