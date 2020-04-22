Коронавирус
REGNUMВ Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
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Ограничительные меры, которые российские власти ввели для борьбы с распространением коронавируса, необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.РИА Новости07:32
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