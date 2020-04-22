Ограничительные меры, которые российские власти ввели для борьбы с распространением коронавируса, необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

с чего всё началось

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

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