Общество
РИА НовостиВ Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное для Минздрава. Среди наиболее распространенных болезней у сотрудников российских компаний значится грипп, а также острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ).
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с чего всё началось
Сотрудники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий, на втором месте — учителя. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, сделанного по заказу Минздрава.Известиявчера в 16:01
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Стали известны профессии, представители которых чаще всего болеют
Общественное телевидение Россиивчера в 18:27
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