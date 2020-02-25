Здоровье

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruМинздрав назвал профессии, представители которых болеют чаще всего

Согласно результатам исследования, которое портал HH.ru провел по заказу Минздрава, сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. У каждого третьего работающего россиянина есть проблемы с сердцем и сосудами.
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с чего всё началось

Компьютерная инфекция: сотрудники сферы IT болеют чаще других

Сотрудники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий, на втором месте — учителя. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, сделанного по заказу Минздрава.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других

РИА Новостивчера в 22:38

Названы самые часто болеющие специалисты в России

Lenta.ruвчера в 21:10

Стало известно, представители каких профессий болеют чаще всего

Life.ruвчера в 19:38

Названы профессии, представители которых болеют чаще всего

Газета.Ruвчера в 18:50

В Минздраве рассказали об опасных для здоровья профессиях

URA.Ruвчера в 18:35

Названы профессии, представители которых болеют чаще всего

РЕН ТВвчера в 18:02

Компьютерная инфекция: сотрудники сферы IT болеют чаще других

Известиявчера в 16:01
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