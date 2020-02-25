Здоровье
Kazanfirst.ruМинздрав назвал профессии, представители которых болеют чаще всего
Согласно результатам исследования, которое портал HH.ru провел по заказу Минздрава, сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. У каждого третьего работающего россиянина есть проблемы с сердцем и сосудами.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Сотрудники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий, на втором месте — учителя. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, сделанного по заказу Минздрава.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Комментарии
Культура
Медиа-группа Рината Ахметова «Украина» подтвердила,
Медиа-группа Рината Ахметова «Украина» подтвердила, что бывший генпродюсер телеканала NewsOne Василий Голованов перешёл на канал Украина 24.
Политика
Путин заявил о необходимости держать подчиненных под давлением
Президент России Владимир Путин в рамках проекта "20 вопросов Путину" ТАСС заявил, что для улучшения качества работы подчиненных критикует их.
Экономика
Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за «грязной» нефти из России
Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в 2019 году снизился более чем на $2 млрд из-за введения Россией ограничений на их вывоз и поставок «грязной» нефти.
Транспорт
Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.
Происшествия
Машина въехала в толпу на карнавале в Германии
Неизвестный на машине въехал в толпу во время карнавального шествия в германском городе Фолькмарзен, сообщил Reuters со ссылкой на полицию.
Футбол
ФК «Тамбов» вышел в финал Кубка ФНЛ
Судья добавил всего 3 минуты, но этого хватило Алексею Грицаенко, чтобы забить решающий гол. ФК "Тамбов" победил и вышел в финал Кубка ФНЛ.
Политика
Киев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса
18 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг идею патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
Армия и оружие
Атомная подлодка США облезла после первого похода
Ударная АПЛ Colorado Второго флота ВМС США в первом же походе утратила часть своего защитного покрытия.
Экономика
Выручка «Вкусвилла» впервые превысила $1 млрд
Рентабельность EBITDA в прошлом году должна была достичь около 8% против 5,2% в 2018 г. Целевой показатель – около 10%, говорится в презентациях.
Общество
Доминго извинился перед обвинившими его в домогательствах женщинами
В середине августа около десятка женщин на условиях анонимности обвинили испанского оперного тенора в сексуальных домогательствах, сообщало Associated Press.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Спорт
Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара признался в применении допинга
Единоборства
Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Гаджеты
Распродажа: В России впервые подешевел смартфон Samsung Galaxy A51
Аналогичным образом подешевел и вариант Galaxy A51 со 128 Гбайт памяти – за него придется заплатить не 22 990, а 19 790 рублей.
Интернет
ИБ-эксперт назвал три основных угрозы мобильной приватности в 2019 году
Среди основных типов угроз для мобильной приватности, получивших широкое распространение в 2019 году Чебышев выделил три - сталкерское ПО, вредоносное рекламное ПО и эксплуатация злоумышленниками службы поддержки специальных возможностей Google Accessibility Services.
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Язов
«25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов»,— сообщили в ведомстве (цитата по «Интерфаксу»).
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 3,4-3,7%
Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 1031,61 пункта (3,56%) - до 27960,8 пункта.
Экономика
Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налоги
Снижение торговых доходов власти будут вынуждены компенсировать ростом налоговой нагрузки.
Футбол
Зрители освистали судей на финале Кубка легенд
Болельщики, посетившие финал Кубка легенд в Москве, освистали судей, работавших на матче между сборными России и командой звёзд (5:6). Кроме того, фанаты болели против сборной России после спорных судейских решений.
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Здоровье
В Саратове мать больной лейкозом девочки повторно обвинили в мошенничестве
В тяжелую жизненную ситуацию попала предприниматель из Саратова Наиля Тугушева.
Происшествия
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Скончавшемуся было больше 80 лет, передает телерадиокомпания NHK.
Политика
В Грузии приспустили флаги в годовщину «оккупации» Красной армией
Флаги на зданиях администрации президента, правительства, парламента и других официальных учреждений Грузии приспущены во вторник в связи с 99-й годовщиной советизации просуществовавшей в 1918-1921 годах Грузинской Демократической Республики частями Красной армии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Биатлон
Александр Тихонов: в Италии просто испортили праздник под названием ЧМ
"Далину руки больше никогда не подам" - Этот тренерский коллектив не способен абсолютно ни на что.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели нескольких турецких военных в Ливии, не уточнив их число.
Шоу-бизнес
Израильские врачи отказались оперировать бабушку Ивана Урганта
Ванечка действительно как-то возил меня к израильскому профессору, который оперирует пациентов с таким же диагнозом, как у меня.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссии невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмого фильма серии "Миссия невыполнима" в Италии приостановлены из-за вспышки коронавируса, сообщила в заявлении кинокомпания Paramount.