Сотрудники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий, на втором месте — учителя. Об этом говорят результаты исследования hh.ru, сделанного по заказу Минздрава.

с чего всё началось

Согласно результатам исследования, которое портал HH.ru провел по заказу Минздрава, сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. У каждого третьего работающего россиянина есть проблемы с сердцем и сосудами.

Минздрав назвал профессии, представители которых болеют чаще всего

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