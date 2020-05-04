Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева. По его мнению, до пика еще далека.

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

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