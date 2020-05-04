Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева. По его мнению, до пика еще далека.
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Политика
МИД Украины предложил установить в Берлине памятник погибшим во Второй мировой украинцам
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим немецким коллегой Хайко Маасом поднял вопрос сооружения в Берлине памятника украинцам, погибшим во Второй мировой войне.
ТАСС 17:08
Общество
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип петербургской группы Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.
Мойка78 06:12
Авто
Украинский авторынок в апреле обвалился почти вдвое, продажи сохранили иностранные марки
Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что автомобилисты стали меньше регистрировать новые авто, три иностранные марки - Renault, Toyota и KIA остаются лидерами рынка, причем уже третий месяц назад. в сравнении с апрелем прошедшего года результаты компании Toyota сократились на 30% - до 771 единицы, а KIA за указанный период зарегистирировали только 259 раз, что меньше на 60%.
Car.ru 05:43
Экономика
Узбекистан до конца года откажется от импорта авиакеросина и дизтоплива
В результате импорт авиакеросина, дизельного топлива и сжиженного природного газа будет полностью замещен.
Sputnik Узбекистан 11:26
Происшествия
Заблудившихся на Колыме туристов наказали за нарушение самоизоляции
В отношении группы туристов, которая заблудилась в Магаданской области, составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
Известия 00:19
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Единоборства
UFC представил проморолик к бою Фергюсона с Гэтжи
RT на русском 02:43
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
РИА Новости 09:09
Кино
Фильм «Спутник» обогнал «Лед 2» по онлайн-просмотрам
Ревизор.ру 08:14
Политика
Госдеп заявил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США на фоне пандемии
Спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр заявил, что Госдепартамент США отмечает в Штатах "цунами" антисемитизма в интернете, который связан со вспышкой коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 17:58
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Здоровье
Коронавирус унес жизни более четверти миллиона человек во всем мире
По последним данным, во всем мире коронавирус выявлен более, чем у 3,5 миллиона человек.
МИР 24 18:22
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru вчера в 10:00
Наука
В США создали робота-морскую звезду для изучения дна моря
OAnews вчера в 13:12
Общество
Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что мытьё рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:27
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Футбол
Сын Плющенко и Рудковской ответил на нападки Андрея Аршавина
Сын Плющенко в ответ записал обращение к Аршавину, в котором поинтересовался, почему Андрей Сергеевич "говорит про него гадости".
Слово и Дело 18:04
Космос
В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения
Клопс вчера в 09:33
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Общество
На Кубани объявили экстренное предупреждение о ливнях с градом
Синоптики рассказали об ожидающихся на территории края сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с в течение 4 и 5 мая.
Кубань 24 10:36