Коронавирус
ВедомостиВ Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:03, Ашберн
Экономика
Крупнейший банк Белоруссии прекратил кредитование строительства жилья
Минск, 4 мая 2020, 15:54 — REGNUM Крупнейший банк Белоруссии — государственный «Беларусбанк» с 1 мая прекратил приём заявлений граждан, желающих получить кредит на покупку жилья.
REGNUM 08:54
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Футбол
Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Переговоры по новому соглашению с «Зенитом» всё еще продолжаются, оно еще не подписано, заявил наставник петербургского клуба Сергей Семак 4 мая в эфире «Матч ТВ».
ИА Красная Весна 12:29
Общество
Дуров не разрешил инвесторам из США остаться в проекте TON еще на год
Компания Telegram сообщила инвесторам из США, что у них не будет возможности остаться в проекте еще на год.
РБК 16:12
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 16:29
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Здоровье
Модульный медицинский корпус строят в Тайшете
В настоящее время в Тайшете на территории районной больницы строят модульный корпус для пациентов с внебольничной пневмонией.
Байкал24 09:22
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
Наука
Международный конгресс «Суперкомпьютерные дни в России» пройдет 19-26 сентября 2020 года
Конгресс охватит самый широкий круг представителей науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных органов, учащихся – всех тех, кто связан с разработкой или использованием суперкомпьютерных технологий.
Научная Россия 10:26
Кино
Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн».
РБК 15:53
Здоровье
Более 510 пациентов находятся на лечении в Коммунарке, — главврач
РЕН ТВ вчера в 01:47
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали еще две больницы в Италии
Третьего мая военные специалисты Минобороны России совместно итальянскими коллегами совершили 60 километровый марш и провели дезинфекционные мероприятия в двух лечебных учреждениях города Брешиа.
Pravda.Ru 02:26
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
Политика
Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.
Взгляд.ру 18:55
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Авто
Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe 04:36
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
Lenta.ru 15:32
Общество
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии после скандала
Блогер и экс-ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии, пишет РИА Новости.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Культура
Стефани Майер намекнула фанатам на продолжение «Сумерек»
Американская писательница Стефани Майер, ставшая известной после написания саги «Сумерки», порадовала своих поклонников новыми ожиданиями.
Актуальные Новости вчера в 11:13
Футбол
«Слуцк» оригинально поздравил Слуцкого с днем рождения
«Слуцк» поздравил с днем рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Спорт-Экспресс 13:31
Здоровье
В США спрогнозировали 134 тыс. смертельных случаев COVID-19 к августу
Число летальных случаев в результате COVID-19 в США может к августу превысить 134 тыс. Такой прогноз дали эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон в понедельник, 4 мая.
Известия 19:45