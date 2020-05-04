Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Экономика Крупнейший банк Белоруссии прекратил кредитование строительства жилья Минск, 4 мая 2020, 15:54 — REGNUM Крупнейший банк Белоруссии — государственный «Беларусбанк» с 1 мая прекратил приём заявлений граждан, желающих получить кредит на покупку жилья.

Происшествия Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 93

Общество Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. 368

Футбол Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом» Переговоры по новому соглашению с «Зенитом» всё еще продолжаются, оно еще не подписано, заявил наставник петербургского клуба Сергей Семак 4 мая в эфире «Матч ТВ».

Армия и оружие Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".

Энергетика Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5% Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне. 16

Здоровье Модульный медицинский корпус строят в Тайшете В настоящее время в Тайшете на территории районной больницы строят модульный корпус для пациентов с внебольничной пневмонией. 1

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 4,5K

Армия и оружие Российские военные продезинфицировали еще две больницы в Италии Третьего мая военные специалисты Минобороны России совместно итальянскими коллегами совершили 60 километровый марш и провели дезинфекционные мероприятия в двух лечебных учреждениях города Брешиа. 44

Политика Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.

Авто Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер» Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей. 33

Происшествия На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона. 15