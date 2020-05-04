России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.

В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко

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