Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко

России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
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В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

РИА Новости10:42

В Минздраве фразой «еще далеко» оценили выход России на плато

РБК10:34

Пульмонолог Минздрава: До выхода на плато по коронавирусу в России еще далеко

Взгляд.ру09:44

Минздрав: Россия далека от плато по заболеваемости коронавирусом

RT на русском09:50

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Lenta.ru09:46

В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко

Московский Комсомолец09:53

В Минздраве заявили, что России еще далеко до выхода на плато по заражению коронавирусом

ТАСС09:35
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:48, Ашберн
Общество

Вирусолог сообщил о нормализации ситуации с коронавирусом в России

В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист заявил, что эта ситуация справедлива и для России.
Цензуры.Нет 09:37
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Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Общество

Евросоюз выделит €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Евросоюз намерен выделить €1 млрд на финансирование международных усилий по разработке вакцины от нового типа коронавируса.
Известия 09:58
Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Общество

Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации

Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс 07:55
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
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Общество

Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня

Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
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Здоровье

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
РИА Новости 08:55
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Армия и оружие

В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия

Военное дело вчера в 02:21
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Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ вчера в 01:55
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Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
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Футбол

Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006

Sport.ru вчера в 10:29
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
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Культура

Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко

Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта.
Собеседник 02 мая в 13:41
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко потратила на пластические операции 1 миллион рублей

iReactor 06:10
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Хоккей

«Спартак» обменял Хохлачёва в «Авангард» на Широкова

ГЛАС.RU вчера в 04:31
Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
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Политика

Ежегодные потери Украины из-за «Северного потока-2» составят $3 млрд

По мнению Макогона, указанные факты свидетельствуют о том, что запуск газовой магистрали «Северный поток-2» будет стоить Украине примерно 2,5-3 млрд долларов ежегодно начиная с 2025 года, когда произойдет полное потеря транзита ввиду окончания соответствующего контракта с ПАО «Газпром».
Centralasia.news 08:00
Здоровье

В Калининградской области отказались работать около 350 медиков

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
РИА Новости 10:43
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Хоккей

Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»

Вратарь системы СКА Алексей Мельничук стал игроком «Сан-Хосе». Об этом в твиттере сообщил хоккейный агент Дэн Мильштейн.
Спорт БИЗНЕС Online 10:10
Армия и оружие

В Курске создано подразделение химзащиты оперативного реагирования

В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева в Курской, Московской, Ленинградской и Нижегородской областях дополнительно сформированы сводные подразделения радиационной, химической и биологической защиты оперативного реагирования.
Друг для друга (Курск) 09:30
Происшествия

На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов

Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
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Шоу-бизнес

Тимати потерял свою долю в Black Star?

News-24.ru 04:07
Политика

В Кремле объяснили личное участие Путина в решении проблем

Журналист напомнил Пескову, что во время совещания на прошлой неделе по пожароопасной ситуации в регионах между федеральным центром и региональными властями наблюдалась разобщенность, в итоге последней инстанцией в том вопросе снова стал Путин.
Lenta.ru 10:16
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 02 мая в 03:50
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Экономика

Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с гос-вом или богатейшими бизнесменами страны

Большинство российских компаний, признанных системообразующими, связано с государством или богатейшими бизнесменами страны.
Эхо Москвы 10:00
Происшествия

В Севастополе на женщину напали за вопросы об изоляции

Известия вчера в 16:45
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Происшествия

Неизвестные «заминировали» два самолета внутрироссийских рейсов

ТАСС 09:23
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Футбол

«Атлетик» и «Реал Сосьедад» проведут финал Кубка Испании при зрителях

"Атлетик" из Бильбао и "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна проведут финал Кубка Испании в присутствии зрителей.
Вести.Ru 10:12
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