Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
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В Минздраве уверены, что Россия не вышла на плато по коронавирусу

Комсомольская правда19:26

В Минздраве заявили, что Россия не вышла на плато по коронавирусу

Газета.Ru17:15

Пульмонолог Минздрава: До выхода на плато по коронавирусу в России еще далеко

Взгляд.ру09:44

В Минздраве фразой «еще далеко» оценили выход России на плато

РБК10:34

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Известия10:10

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

РИА Новости10:42

В Минздраве заявили, что России еще далеко до выхода на плато по заражению коронавирусом

ТАСС09:35
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
4,6K
Здоровье

Коронавирус в России и мире. Главное на 5 мая

По состоянию на утро 4 мая в России выявили 145 268 больных коронавирусной инфекцией (+10 581 за прошедшие сутки).
Телеканал 360° 21:23
Космос

Гигантский астероид пролетел около Земли в конце апреля

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов заявил, что огромный астероид пролетел мимо Земли в конце апреля.
МедиаПоток 02 мая в 11:31
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин попал в больницу

RuNews24.ru 18:07
Общество

Онищенко озвучил прогноз по вспышке коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказал предположение, что в будущем коронавирус COVID-19 не будет «остановлен» в полном смысле этого слова, однако ситуация его циркуляцию должно быть возможно вывести «на доэпидемический уровень».
Московский Комсомолец 10:43
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Здоровье

В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
23
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Lenta.ru 17:04
28
Музыка

Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров

Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
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Космос

Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала

Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
Твой Иркутск 20:38
Общество

Гуаньча (Китай): Россию спасло частное землевладение (Гуаньча)

Доля российского экспорта сельскохозяйственной продукции занимает первое место в мире, а объем экспорта зерна по сравнению с Китаем особенно бросается в глаза.
ИноСМИ 17:23
Общество

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском вчера в 17:10
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Политика

Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
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Футбол

Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах

Pravda.Ru 06:21
1,2K
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
1,6K
Политика

Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу

Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.
News.ru 14:27
Здоровье

В Омске больницу закрыли на карантин

Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.
ТАСС 17:06
1
Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
1,8K
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
1,3K
Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

Газета.Ru 10:40
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Экономика

Деловое сообщество — о помощи государства бизнесу

Комментирует президент «Опоры России» Александр Калинин.
BFM.ru 19:11
Хоккей

«Авангард» и «Спартак» произвели обмен Широкова и Хохлачёва

В КХЛ состоялся очередной обмен игроками. "Авангард" и "Спартак" решили обменяться нападающими.
Sport.ru вчера в 06:56
Политика

Трамп внёс кандидатуру посла в Белоруссии в сенат

Американский лидер Дональд Трамп внёс в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии.
RT на русском 17:59
Общество

Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области

Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.
Kursk.com 04:06
Транспорт

Россияне вылетели из Лос-Анджелеса «Аэрофлотом» в Петербург и Москву

Граждане России вылетели из международного аэропорта Лос-Анджелеса (LAX), штат Калифорния, рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU 107 по маршруту Лос-Анджелес - Санкт-Петербург - Москва, сообщает в среду сайт аэропорта.
Интерфакс 19:45
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний 06:00
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Политика

Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США

Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости 17:35
2
Общество

В России режим самоизоляции могут продлить до июня

Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае коронавирус подтвердился еще у 82 жителей, в том числе у пятилетнего ребенка.
Краснодарские известия вчера в 09:26
2,3K
Здоровье

Когда в Екатеринбурге начнут работать детские сады: отвечает губернатор Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать в своем Instagram ответы на вопросы уральцев, касающиеся темы коронавируса и режима самоизоляции.
КП - Екатеринбург 11:03
2
Происшествия

В Благовещенске полицейские спасли из горящего дома 24 человека

Двое полицейских патрульно-постовой службы в Благовещенске, что в Амурской области, спасли от гибели жильцов пятиэтажного дома.
Российская газета 05:00
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