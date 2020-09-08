В Минздраве заявили, что в России нет второй волны коронавируса
Смотрите также
При вынесении приговора суд признал Михаила Ефремова вменяемым
На Сахалине пьяная мать протащила сына за ногу по тротуару
Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель
Лукашенко объяснил свое появление на публике с автоматом в руках
Диагноз, поставленный Навальному в Германии, назвали «фантастикой»
Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
МХТ имени Чехова представит девять премьер в новом сезоне
Шоумен Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
Актриса из «Ворониных» объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
В Германии отказались передавать результаты анализов Навального
Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу
В Самарской области выявили ещё 5 случаев африканской чумы свиней
Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
Лукашенко заявил о готовности Минска продолжать интеграцию с РФ
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Государственный поисковик «Спутник» закрыли
Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения
Песков заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии
Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что в России пока нет второй волны коронавирусной инфекции, а в некоторых регионах продолжается первая волна. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, увеличение числа инфицированных - это сезонное повышение заболеваемости.В источнике
Подробнее о событии