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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минздраве заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что в России пока нет второй волны коронавирусной инфекции, а в некоторых регионах продолжается первая волна. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, увеличение числа инфицированных - это сезонное повышение заболеваемости.В источнике
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Телеканал 360°

Минздрав объяснил, почему стало больше случаев COVID-19

Телеканал 360°06:42
Известия

В Минздраве заявили о продолжающейся первой волне коронавируса

Известия06:31
Газета.Ru

В Минздраве заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Газета.Ru06:07
ТАСС

Эксперт: первая волна коронавирусной инфекции в России еще не закончилась

ТАСС06:19
РИА Новости

В Минздраве объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России

РИА Новости06:17
RT на русском

Эпидемиолог заявил, что первая волна COVID-19 в России не завершилась

RT на русском06:25
Комсомольская правда

Минздрав: в России нет второй волны коронавируса

Комсомольская правда05:50

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что её задержали правильно.
РИА Новости08:02
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МХТ имени Чехова представит девять премьер в новом сезоне

Девять премьер выпустит Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова в новом 123 сезоне, об этом сообщил 7 сентября журналистам художественный руководитель театра Сергей Женовач в ходе сбора труппы.
ИА Красная Весна02:41
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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В Германии отказались передавать результаты анализов Навального

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях Бундесвера в отношении соответствующих веществ», — ответили в службе на вопрос, будут ли немецкие военные передавать данные по просьбе российских властей.
Телеканал 360°19:33
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное дело6 сентября в 05:53
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Fitch улучшило до 4,4% прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году

Агентство Fitch улучшило прогноз для мирового ВВП на 2020 год: в июне ожидалось его падение на 4,6% по итогам года, согласно новому прогнозу падение составит 4,4%. В сентябрьском докладе Global Economic Outlook говорится, что восстановление экономической активности в условиях пандемии коронавируса происходит быстрее, чем ожидалось.
Коммерсантъ05:43
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