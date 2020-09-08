Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что в России пока нет второй волны коронавирусной инфекции, а в некоторых регионах продолжается первая волна. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, увеличение числа инфицированных - это сезонное повышение заболеваемости.