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Минздрав России опроверг наличие второй волны коронавируса в стране

Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико. Специалист обратил внимание на то, что в настоящее время в стране наблюдается увеличение новых случаев заражения коронавирусом.В источнике
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Телеканал 360°

Минздрав объяснил, почему стало больше случаев COVID-19

Телеканал 360°06:42
Известия

В Минздраве заявили о продолжающейся первой волне коронавируса

Известия06:31
Газета.Ru

В Минздраве заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Газета.Ru06:07
ТАСС

Эксперт: первая волна коронавирусной инфекции в России еще не закончилась

ТАСС06:19
РИА Новости

В Минздраве объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в России

РИА Новости06:17
RT на русском

Эпидемиолог заявил, что первая волна COVID-19 в России не завершилась

RT на русском06:25
Комсомольская правда

Минздрав: в России нет второй волны коронавируса

Комсомольская правда05:50

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
REGNUMвчера в 08:19
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Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Газета.Ru08:50
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Легендарный ЗИЛ возродят в виде полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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Конкурентное преимущество Huawei превратилось в большой недостаток

Преимущество производства собственного процессора китайской Huawei Kirin обернулось большим недостатком, заявил глава потребительского департамента китайской компании Ю Чэндун, сообщил 7 сентября портал cnTechPost.
ИА Красная Весна18:36

Медики Бурятии перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19

Медики в Бурятии проанализировали статистку смертности при COVID-19 и составили список наиболее опасных болезней, сопутствующих коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба республиканского правительства.
Sibnet Новости23:48

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Мишустин утвердил программу льготного лизинга оборудования для легкой промышленности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предприятиям легкой промышленности будет доступна скидка до 50% цены оборудования, полученного по договору лизинга.
Коммерсантъ02:39