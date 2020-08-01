Коронавирус
RT на русскомМурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет бесплатной, передаёт ТАСС. «Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — сообщил министр.
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Минздрав пообещал сделать вакцину от коронавируса бесплатной
Национальная служба новостейвчера в 10:41
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Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru вчера в 08:58
Здоровье
Доктор Мясников считает храп одной из причин диабета
Доктор Мясников считает храп одной из возможных причин возникновения диабета.
Дни24 01:05
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине
Газета.Ru вчера в 13:54
Путешествия
В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
РИА Новости вчера в 20:21
Здоровье
Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
Кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка поделилась в интервью "Российской газете" советами людям, заболевшим COVID-19 и уже излечившимся.
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
Происшествия
Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Известия вчера в 21:28
Общество
Собянин заявил об отсутствии в Москве второй волны коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии в столице второй волны пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:38
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
За июнь и июль семьи с детьми (возраст от 3 до 16 лет) получили по 20 000 рублей.
ToDay News Ufa 31 июля в 05:58
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
В Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
Продолжение протестов в Хабаровске может повредить бывшему губернатору края Сергею Фургалу.
Эхо Москвы 01:02
Гаджеты
Монитор Hisense Hard Pro для игр имеет частоту обновления 240 Гц
Компания Hisense анонсировала монитор Hard Pro, разработанный специально для требовательных любителей игр.
3DNews вчера в 23:10
Общество
Индия обогнала Италию по числу погибших от коронавируса
Многие эксперты ставят под сомнение официальные данные Индии, утверждая, что власти не проверяют достаточное количество людей и что многие случаи смерти, связанные с коронавирусом, не регистрируются должным образом.
ГЛАС.RU 31 июля в 02:18
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском вчера в 19:00
Общество
Лия Ахеджакова прокомментировала уход Сергея Гармаша из «Современника»
Об уходе из «Современника» народного артиста России стало известно накануне. Сергей Гармаш проработал в театре более 35 лет.
Говорит Москва вчера в 10:57
Общество
Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:59
Финансы
Украина нашла уникальный источник благосостояния. На сколько его хватит
В июне государственный и гарантированный государством долг Украины, по сообщению Министерства финансов Незалежной, при расчете в гривне увеличился на 60 миллиардов (2,7 процента) — до 2,269 триллиона, а при расчете в долларе — на 2,9 миллиарда (3,9 процента), до 85 миллиардов.
РИА Новости 01:00
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Общество
Мишустин подписал постановление о введении единой системы техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра (ТО), сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 06:17
Общество
В США провели ДНК-исследование о рабстве
Lenta.ru вчера в 22:18
Автоспорт
Лоран Мекис: Шарль здорово провёл квалификацию
Для Себастьяна уик-энд складывается непросто.
F1news.ru 01:47
Гаджеты
Компания Apple перенесла сроки выхода нового iPhone 12
В американской компании решили официально сообщить, что она переносит сроки выхода новых iPhone 12. Ранее об этом сообщали разные инсайдеры.
Газета DAILY вчера в 15:36
Игры
Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
3DNews 31 июля в 11:37
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57