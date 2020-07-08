Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

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