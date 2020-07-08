Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

РИА Новости14:23

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет добровольной

ТАСС14:14

Минздрав: вакцинация против коронавируса в России будет добровольной

RT на русском13:36

Мурашко заявил о добровольности вакцинации от коронавируса

Известия13:51

Глава Минздрава пообещал сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

РБК13:41

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Интерфакс14:06

Мурашко рассказал о добровольной вакцинации от коронавируса

Lenta.ru13:33
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Первый тайм противостояния завершился со счетом 1:1. В концовке первой половины встречи главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско было удален с поля.
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В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

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Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

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Происшествия

Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
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Правительство РФ утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях.
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Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера

Защита актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце 8 июня, намерена добиваться его оправдания.
РБК 12:22
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Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

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Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

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RT на русском 09:12
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы

Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
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Google сообщила дату запуска стабильной версии Android 11

Подводя итоги мероприятия и описывая возможности обновлённой системы управления элементами умного дома, Google продемонстрировала слайд под названием «8 сентября, запуск Android 11».
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Фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка, двукратный призер чемпионатов страны Мария Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры.
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Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
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Гонщик Квят объяснил отказ вставать на колено на акции против расизма

ТАСС Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят объяснил, что преклонение колена на акции против расизма противоречит его менталитету.
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«Зениту» вручили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России

Футболисты петербургского «Зенита» получили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России.
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SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
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Грызлов: Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц

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Футбол

«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова

"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
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Здоровье

Губернатор Ставрополья сообщил о перегруженности больниц в крае

О необходимости модернизации и расширения учреждений первичного медицинского звена шла речь на встрече губернатора Владимира Владимирова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
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Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
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Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России

Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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В каких странах вновь вводят карантин из-за второй волны коронавируса

Прошло полгода, и многие страны уже сняли основную часть введенных ранее ограничений.
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Российские военные следят за судами НАТО в Черном море

В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
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Динамо (Киев) — Ворскла 0:1 (1-й тайм)

В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
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Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
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