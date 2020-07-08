Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Футбол Гол Суареса принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом» в Примере Каталонское дерби, прошедшее на поле "Барселоны", завершилось со счетом 1:0. Гол на 56-й минуте забил Луис Суарес.

Гаджеты Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством Компания может прекратить обязательное комплектование зарядками устройств вслед за американской Apple, которая также в 2020 году намерена перестать включать в комплект новых устройств зарядное устройство. 19

Общество Названа дата запуска музыкального сервиса Spotify в России Музыкальный стриминговый сервис Spotify заработает в России уже 15 июля, сообщает журнал Variety со ссылкой на источники. 25

Футбол Киевское «Динамо» стало 12-кратным победителем Кубка Украины Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины. В финале оно переиграло по пенальти «Ворсклу».

Экономика Апелляционный суд Англии разрешил не платить по долгу перед Вексельбергом В конечном счете апелляционный суд признал, что Cynergy был вынужден соблюсти условие договора и перестать платить по кредиту, поскольку в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за транзакции с подсанкционным лицом — Вексельбергом.

Футбол Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака» Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.

Футбол Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов уже направил главе комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку провокационному высказыванию гендиректора чемпионов России сезона-2019/2020. 2

Происшествия В Москве задержали Петра Верзилова Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно. 260

Политика Медицинское сообщество США выступило против выхода из ВОЗ Представители медицинского сообщества в США усмотрели угрозу глобальному здравоохранению и борьбе с эпидемиями на национальном уровне, 8 июля передает NBC News.

Шоу-бизнес «Беременная» Анна Хилькевич пошла гулять с подружками без штанов Российская актриса кино и телевидения Анна Хилькевич опубликовала на своей странице в Instagram фото вместе с подругами, на котором она пошла прогуляться якобы без штанов и беременная. 2

Политика Путину предложили перенести празднование Дня России на 1 июля Член Общественной палаты и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила президенту Владимиру Путину перенести дату празднования Дня России на 1 июля. 2,9K

Происшествия Суд запросит аудиозаписи звонков Соколова в посольство Франции «Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года», — сказала судья. 21