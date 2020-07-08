Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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В Минздраве сообщили, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

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Глава Минздрава пообещал сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

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Мурашко: 17 вакцин против коронавируса показали себя как перспективные

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