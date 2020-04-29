Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Минздраве заявили о росте числа заразившихся коронавирусом медиков

Количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в России растёт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его словам, во многих регионах зафиксированы множественные очаги заболевания, прежде всего в медучреждениях.
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с чего всё началось

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости07:59

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Минздрав сообщил о 70 погибших во время пандемии коронавируса российских медиках

Фонтанка.Ру08:23

В России погибли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Комсомольская правда10:49

В Минздраве заявили о «множественных очагах» вируса в больницах России

РБК09:46

В Минздраве заявили о росте числа заразившихся коронавирусом медиков

RT на русском08:58

Защитите врачей

Российская газета15:06

Названо число заразившихся коронавирусом и умерших российских медиков

Lenta.ru08:15

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

РИА Новости07:59
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 16:05, Ашберн
Здоровье

Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Lenta.ru 14:13
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Футбол

Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
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Армия и оружие

Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии

В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве.
ГЛАС.RU 03:02
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18
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Происшествия

Жительница Татарстана сбежала в лес с детьми от чипирования

Жительница Татарстана сбежала в лес с двумя сыновьями из-за страха перед чипированием, сообщает «МК-Казань» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по республике.
Московский Комсомолец 09:51
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Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
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Общество

В России больше не будет листового чая Lipton и Brooke Bond

Sostav.ru 04:55
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Происшествия

В Курской области пропал четырехлетний мальчик

РИА Новости 14:38
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Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
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Интернет

Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ

Маунтин-Вью, США, 29 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Бесплатный доступ к собственному сервису видеоконференций Meet решила открыть компания Google.
REGNUM 08:08
Экономика

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
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Политика

Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
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Политика

Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции

Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру вчера в 11:43
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Здоровье

Названо число тяжелых случаев среди зараженных коронавирусом в России

Тяжелые случаи составляют около пяти процентов от общего числа зараженных коронавирусом в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 15:54
1
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размешенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Здоровье

Минздрав РФ ожидает перелом ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

Распространение коронавируса еще не вышло на плато, ожидается, что ситуация переломится в ближайшие дни, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
ФАН 07:42
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Шоу-бизнес

Актриса Лариса Удовиченко отмечает свое 65-летие

Отечественная актриса Лариса Удовиченко 29 апреля отмечает свое 65-летие.
Актуальные Новости 02:21
Общество

Снятие ограничений в Москве начнется со строителей

Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
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Общество

У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус

Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
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Кино

Триквел фильма «Иллюзия обмана» увидит свет

Скорее всего, в новой части фильма примет участие тот же актёрский состав: Морган Фримен, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Джесси Айзенберг.
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Здоровье

Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19

Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
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АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
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Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
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Задержан бывший заместитель губернатора Курганской области

В Курганской области задержан бывший первый заместитель губернатора Зауралья Сергей Пугин.
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Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
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В России приступили к реализации нового автокемпера «УАЗ Байкал»

Ценник оборудования для переделок «Буханки» в автокемпер составил сумму от полумиллиона рублей.
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Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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«Плоский мир» Терри Пратчетта экранизируют

Цикл «Плоский мир» состоит из более чем 40 произведений. Некоторые романы Пратчетта уже были экранизированы.
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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