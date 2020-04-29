Коронавирус
RT на русскомВ Минздраве заявили о росте числа заразившихся коронавирусом медиков
Количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в России растёт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его словам, во многих регионах зафиксированы множественные очаги заболевания, прежде всего в медучреждениях.
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с чего всё началось
В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА "Россия сегодня".РИА Новости07:59
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