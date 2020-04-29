В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

с чего всё началось

По словам Бритко, в регионах зафиксированы очаги заболевания в медучреждениях, из-за которых число зараженных коронавирусом медиков растет.

В Минздраве заявили о смерти 70 заразившихся коронавирусом медиков

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