Коронавирус
ТагилСити.руВ Минздраве заявили о смерти 70 заразившихся коронавирусом медиков
По словам Бритко, в регионах зафиксированы очаги заболевания в медучреждениях, из-за которых число зараженных коронавирусом медиков растет.
Читать в источнике
Оценить983
с чего всё началось
В России от коронавируса умерли более 70 медицинских работников, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН в пресс-центре МИА "Россия сегодня".РИА Новости07:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Здоровье
В Севастополе выявлены четыре новых случая коронавируса
В Севастополе стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба местного правительства.
Примечания 06:22
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Экономика
X5 перевела часть работников «Перекрестка» на сокращенную неделю
Крупнейший российский продуктовый ретейлер X5 Retail Group перевел сотрудников сети «Перекресток» на четырехдневную неделю.
Компания 15:20
Происшествия
Коронавирус в Краснодарском крае подтвержден еще у 63 человек
В Минздраве Краснодарского края отметили, что в числе новых пациентов трое детей, всего же в регионе коронавирус подтвердили у 66 несовершеннолетних, из которых уже выздоровели 27 ребят.
За рулем Кубань 04:58
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала откровенное фото в купальнике во время изоляции из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:37
Гаджеты
Утечка показала возможные параметры карт NVIDIA Ampere
Игромания.ру 13:21
Финансы
Курс доллара снизился до 74,47 рубля
Курс доллара на открытии торгов снизился по отношению к рублю на 0,1%, и достиг отметки в 74,47 рубля, а курс европейской валюты наоборот прибавил 0,2%, до 80,79 рубля.
Профиль 27 апреля в 03:44
Общество
В России прекратят продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
О причинах прекращения в России продаж листового чая Lipton и Brooke Bond в компании не рассказали.
Аргументы и Факты 05:06
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
В Курской области пропал четырехлетний мальчик
РИА Новости 14:38
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребенка Джиджи Хадид и Зейна Малика
Пара известной модели Джиджи Хадид и экс-участника «One Direction» Зейна Малика сразу полюбилась миллионам фанатам.
Popcake 17:33
Футбол
Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
Общество
Врач рассказал, чем отличается пандемия коронавируса в России и Европе
Врач-инфекционист Николай Малышев назвал главные отличия пандемии коронавируса в Европе и России.
Комсомольская правда 10:21
Космос
В НАСА разработали новый сейсмометр для измерения лунных землетрясений
Сообщается, что новый сейсмометр SUBLIME предлагает значительные улучшения по сравнению с другими, ранее используемыми системами.
ГЛАС.RU 14:40
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета 07:07
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом
В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 17:09
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Политика
США не исключают голода в КНДР из-за пандемии
США не исключают возникновения нехватки продовольствия и голода в КНДР из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.
ТАСС 12:25
Общество
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал отменить в США ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.
Газета.Ru 15:00
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости 15:43
Общество
В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония.
РБК 17:01
Здоровье
Депздрав опроверг сведения об отказах москвичкам в абортах
Ранее в СМИ сообщалось, что столичные государственные больницы предлагают женщинам перенести аборты на более поздний срок.
Вечерняя Москва 13:50
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Политика
МИД оценил доклад США о вытеснении России с рынков ядерных технологий
В Москве изучают опубликованный Минэнерго США доклад о намерении вытеснить РФ с рынков ядерных технологий, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15:57
Общество
Роскомнадзор начал блокировку мобильного приложения iHerb
Напомним, как сообщал журнал «Компания», Ульяновский областной суд потребовал от владельца iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей.
Компания 16:49
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 10:18