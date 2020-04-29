Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. "В России ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился.
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Николай Брико
В России прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Да, мы пока, может быть, и не вышли на плато, но если сравнивать, то в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, а сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни.
— Николай БрикоРИАМО 08:38
с чего всё началось

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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