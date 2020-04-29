Коронавирус
РИА НовостиВ Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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В России прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Мы пока не вышли на плато, но если сравнивать, то в начале эпидемии было 27% новых случаев, а сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни.
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