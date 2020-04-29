В России прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Мы пока не вышли на плато, но если сравнивать, то в начале эпидемии было 27% новых случаев, а сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни.

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. 331

Религия Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс». 234

Шоу-бизнес 46-летнюю бывшую модель осудили за слишком глубокое декольте 46-летняя знаменитость появилась в эфире американского реалити-шоу Making The Cut в понедельник, 27 апреля, в коротком перламутровом платье с глубоким декольте, которое оголяло грудь.

Политика В России продлили запрет на въезд иностранцев С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства. 99

Политика Мишустин поручил подготовить план по восстановлению экономики Президент России Владимир Путин накануне попросил правительство начать совместно с регионами и бизнесом подготовку «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики». 13

Энергетика Россия снизит добычу нефти на 19% от уровня февраля 2020 года Москва, 29 апреля 2020, 13:21 — REGNUM Россия в рамках сделки ОПЕК+ сократит объем добычи нефти на 19% к уровню февраля 2020 года.

Происшествия В Омске на карантин посадили целый подъезд Власти Омской области из-за опасности распространения коронавируса с середины апреля изолировали целый подъезд девятиэтажного дома.

Общество Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito. 509

Общество Куйвашев утвердил форму «пропуска» на время майских праздников Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил форму справки, которая разрешает гражданам ездить на работу во время майских праздников. 4

Хоккей «Салават Юлаев» не продлит контракт с главным тренером Цулыгиным Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин покинет свой пост по окончании действующего контракта, который истекает 30 апреля 2020 года.

Футбол Евгений Кафельников: в 90-е нужно было выживать, голод двигал вперед Олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира, победитель "Ролан Гаррос", Открытого чемпионата Австралии, болельщик "Спартака" и один из самых активных спортсменов в твиттере Евгений Кафельников в большом интервью РИА Новости рассказал о личном комфорте, частном самолете, карьере, положении дел в российском теннисе и выживании в 90-е.

Общество Белоруссия купила первую партию нефти у Saudi Aramco «Белоруссия закупила первую партию нефти объёмом 80 тыс. тонн у нефтяной компании Saudi Aramco», — приводит его слова ТАСС.

Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям. 1,6K