Здоровье

РБКРБКВ Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
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с чего всё началось

Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью

Порция алкоголя, употребление которой влечет незначительный риск для здоровья, составляет в день порядка 200 миллилитров вина для женщин и около 900 миллилитров пива для мужчин, следует из рекомендаций "Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины".
РИА Новостивчера в 23:56

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Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя

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Минздрав разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю

URA.Ruвчера в 21:14

В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

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В Минздраве поставили под сомнение существование безопасной порции алкоголя

Газета.Ru06:33

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В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя

RT на русском07:42
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