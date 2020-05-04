Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

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