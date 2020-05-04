Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
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В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

РИА Новости10:42

В Минздраве заявили, что России еще далеко до выхода на плато по заражению коронавирусом

ТАСС09:35

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Известия10:10

Минздрав: Россия далека от плато по заболеваемости коронавирусом

RT на русском09:50

Пульмонолог Минздрава: До выхода на плато по коронавирусу в России еще далеко

Взгляд.ру09:44

Пульмонолог: России еще далеко до выхода на плато по COVID

РЕН ТВ09:43

В Минздраве фразой «еще далеко» оценили выход России на плато

РБК10:34
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Здоровье

Министр: почти во всех медучреждениях области были случаи коронавируса

Новый Калининград Почти во всех медицинских учреждениях региона выявлялись случаи коронавируса.
Новый Калининград.Ru 07:32
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Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
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Общество

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем

В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 12 – 17 м / с. Такая погода продержится в Москве до вторника, 5 мая, сообщает ГУ МЧС по городу.
РБК 12:27
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Общество

Часть строек в Москве возобновится 6 мая

Часть строек в Москве возобновится 6 мая.
Ведомости 07:57
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Футбол

«Слуцк» оригинально поздравил Слуцкого с днем рождения

«Слуцк» поздравил с днем рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Спорт-Экспресс 13:31
Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
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Общество

В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:59
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Общество

Власти Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников

После майских праздников власти Ленинградской области планируют решить вопрос о смягчении и частичной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
ТК Звезда 14:35
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Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
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Шалимов после скандальных заявлений удалил свой аккаунт в Instagram

РИА Новости 14:46
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Кино

Тайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»

КиноПоиск 13:10
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Наука

Как сердце влияет на чувства

Хотя сердце бьётся само по себе, и мозг не может командовать сердечной мышце, когда ей сокращаться и когда расслабляться, всё же сердце к мозгу прислушивается.
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Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС 02:54
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Общество

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС 13:48
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Здоровье

Новый фельдшерско-акушерский пункт откроется в Усманском районе

В селе Аксай Усманского района 04 мая этого года в 11.00 состоится открытие нового здания Аксайского фельдшерско -акушерского пункта.
Липецкое время вчера в 05:12
Общество

Тульская область ввела «масочный режим»

Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
Газета.Ru 13:24
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Общество

Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
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Происшествия

Россияне массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС

В Чувашии 11 местных жителей массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС.
Lenta.ru 13:54
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Общество

Более 46 тысяч смоленских школьников получили продуктовые наборы

Участники совещания рассмотрели вопрос обеспечения школьников продуктовыми наборами, которые приобретались за счет средств областного и муниципальных бюджетов.
Рабочий путь (г. Смоленск) 12:30
Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

Lenta.ru 12:00
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
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Путешествия

Названы страны, которые первыми откроются для туристов

Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
Мойка78 вчера в 22:27
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Политика

600 самолетов и вертолетов поучаствуют в воздушном параде 9 мая

Газета.Ru 11:26
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Политика

Эрдоган пригрозил сирийской армии военными мерами

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена терпеть нападений на северо-востоке Сирии со стороны ее правительственной армии и террористических организаций, предпримет при их продолжении военные меры.
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Копия игры The Last of Us Part II отправилась в печать на дисках

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Футбол

«У Бескова свои оценки, у меня свои». Гаврилов рассказал, как Старостин обхитрил легендарного тренера «Спартака»

Легендарный полузащитник «Спартака» и сборной СССР рассказал, как главный тренер красно-белых Константин Бесков при помощи «двоек» за матчи лишал игроков премиальных, но Николай Старостин нашел способ выплачивать их в полном объеме.
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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