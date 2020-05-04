Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева. По его мнению, до пика еще далека.
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В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

РИА Новости10:42

В Минздраве фразой «еще далеко» оценили выход России на плато

РБК10:34

Пульмонолог Минздрава: До выхода на плато по коронавирусу в России еще далеко

Взгляд.ру09:44

Минздрав: Россия далека от плато по заболеваемости коронавирусом

RT на русском09:50

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Lenta.ru09:46

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Известия10:10

В Минздраве заявили, что России еще далеко до выхода на плато по заражению коронавирусом

ТАСС09:35
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия

Российский грузчик разгромил продуктовый магазин после увольнения

Lenta.ru 06:59
53
Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
1,6K
Происшествия

Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:00
108
Общество

ЕС выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса

Евросоюз выделил €1 млрд для финансирования международных разработок вакцины от коронавируса COVID-19, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии донорской онлайн-конференции по сбору средств на разработки вакцины.
Коммерсантъ 10:57
1
Шоу-бизнес

Джиган высказался о разводе с Самойловой

Рэпер Джиган отреагировал на информацию о том, что его жена Оксана Самойлова подала заявление на развод.
Рамблер 10:47
Экономика

О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах.
Live24 05:58
40
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
4K
Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
1
Общество

Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая

В вендинговых аппаратах на станциях столичного метрополитена с 5 мая начнут продавать маски для пассажиров, такие точки продаж организуют на 15 станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
РИАМО 10:42
21
Общество

На Украине решили ослабить карантин

Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.
Газета.Ru 10:17
Происшествия

В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива

В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
23
Технологии

Учёные опубликовали снимки размножения COVID-19 в кишечнике

Британские учёные из Университета Данди опубликовали новые изображения COVID-19, демонстрирующие размножение вируса в кишечнике.
News.ru 12:07
Политика

Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
1
Происшествия

Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
59
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
1,7K
Экономика

Дворкович: экономический кризис только начинается

Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
73
Музыка

Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко

REGNUM 07:38
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Общество

В центре Петербурга блогеры пожарили шашлык

News.ru 11:31
40
Здоровье

Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России

Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.
Российская газета 11:36
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Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
1,7K
Общество

Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня

Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
2,3K
Биатлон

Йоханнес Бё намерен завершить карьеру после ОИ-2026

Десятикратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё рассказал, когда завершит спортивную карьеру.
RT на русском 05:49
Политика

Песков объяснил личное участие Путина в решении многих проблем

Личное участие президента России Владимира Путина в решении многих вопросов объясняется сложным механизмом управления в России, заявил пресс-секретарь главы государства.
Газета.Ru вчера в 07:32
8
Технологии

Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom

Неизвестный хакер разместил в дарквебе на продажу полмиллиона аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom, сообщает газета Sunday Times.
Газета.Ru 05:01
40
Политика

Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
15
Общество

В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности

Сергей Цивилев 4-го мая в своём обращении к жителям Кузбасса сообщил, что режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11-го мая включительно.
Вести Кузбасс 08:12
32
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс 02 мая в 04:17
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Происшествия

На Урале при пожаре погиб трехлетний ребенок

РИА Новости 09:56
Происшествия

Жительницу севастопольского отеля побили и сбросили в яму

На территории апарт-отеля «Аквамарин» в Севастополе произошло ЧП - постоялицу, арендующую там жилье, ударил бутылкой по голове мужчина.
КП - Крым 11:36
12
Общество

Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области

Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.
Kursk.com 04:06
14
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