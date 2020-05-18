Коронавирус
Спорт-ЭкспрессВ «Млада Болеслав» выявили коронавирус. В команде двое россиян
В «Млада Болеслав» зафиксирован случай заболевания коронавирусом, сообщается на официальном сайте ассоциации профессиональных клубов Чехии.
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Наука
Ученые: человечество стремительно глупеет из-за развития технологий
Как утверждают ученые, динамичное развитие высоких технологий ведет к весьма негативным последствиям для человечества.
Актуальные Новости 21:09
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 23:20
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru 07:09
Здоровье
Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом
Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом.
Lenta.ru 20:34
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Песенный конкурс в следующем году состоится в Роттердаме, где его планировали провести в 2020, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Европейский вещательный союз подтвердил, что международный песенный конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Якутия 24 вчера в 03:01
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, рассказавших о нехватке масок
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал медицинских работников, рассказавших о нехватке защитных средств в регионе, «провокаторами».
ProstoProSport вчера в 23:15
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Футбол
Стали известны заболевшие коронавирусом в «Динамо»
Трое футболистов «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус.
Спорт-Экспресс 18:30
Наука
Особенности ДНК связали с отдельными типами рака груди
До нового анализа исследователи идентифицировали по всему геному более 170 вариантов генов или других вариантов ДНК, которые, по-видимому, повышают, или в некоторых случаях снижают риск развития отдельных видов рака.
MedikForum.ru 23:00
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Происшествия
СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
Известия 05:03
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Общество
За сутки в Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончался еще 71 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Известия 17:54
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Общество
В России подсчитали общую сумму выплат семьям с детьми от государства
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал общую сумму выплат от государства семьям с детьми на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 18:08
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости 12:53
Политика
В Apple отказались открывать властям США постоянный доступ к данным ее устройств
Американская корпорация Аррlе не намерена на постоянной основе предоставлять властям США доступ к информации пользователей выпускаемых ею устройств, но готова и далее сотрудничать в рамках расследований.
ТАСС 22:45
Экономика
Роберт Кийосаки: «Экономика умирает. Биткоин подорожает до $75 000»
В ближайшие три года цена биткоина достигнет $75 000, считает автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.
РБК 05:12
Футбол
Эдмилсон: «Месси доминирует уже более 10 лет, это его отличает от Марадоны»
По мнению бразильца, Месси осуществил больший вклад в развитие футбола, чем его знаменитый соотечественник Марадона.
Sport.ru 18:28
Общество
Более двух миллионов масок бесплатно раздадут в Иркутской области
В Приангарье начали бесплатно раздавать защитные маски.
ИркСиб 21:51
Общество
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 13:02
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Здоровье
Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе
В настоящее время Россия занимает второе место в мире по количеству случаев заболевания коронавирусом, выводя Испанию и Италию из первой тройки.
Evo-rus.com 15:33