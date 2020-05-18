Коронавирус
Спорт-ЭкспрессВ «Млада Болеслав» выявили коронавирус. В команде двое россиян
В «Млада Болеслав» зафиксирован случай заболевания коронавирусом, сообщается на официальном сайте ассоциации профессиональных клубов Чехии.
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В чешском футбольном клубе, где выступают двое россиян, выявили случай COVID-19
RT на русскомвчера в 17:03
В ФК «Млада Болеслав», где выступают два россиянина, выявили случай коронавируса
ТАСС Спортвчера в 16:15
В «Млада-Болеславе», за который выступают двое россиян, выявлен игрок с коронавирусом
Чемпионатвчера в 13:17
В «Младе Болеслав», где играют двое россиян, выявлен футболист с коронавирусом
Sport24.ruвчера в 12:30
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика
Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ
Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
REGNUM 01:56
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
Экономика
Европейские регуляторы снимают запрет на короткие продажи акций
Регуляторы Франции, Австрии, Бельгии, Греции, Италии и Испании решили снять введенный два месяца назад запрет на короткие продажи акций, говорится в сообщении Французского ведомства по финансовым рынкам (AMF).
ПРАЙМ вчера в 03:59
Общество
Правительство Украины разрешит работу метро и детских садов с 25 мая
Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов.
ТАСС вчера в 16:42
Экономика
Активность малого и среднего бизнеса в России упала до минимума за 5 лет
Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле продемонстрировал резкое снижение, достигнув минимальной отметки за всю историю наблюдений, следует из результатов ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК).
РБК 02:00
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
В Нидерландах по делу ЮКОСа арестовали российские водочные бренды
В Нидерландах суд наложил арест на водочные торговые марки Stolichnaya и Moskovskaya, принадлежащие России через федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт".
Агентство Телеграф вчера в 06:36
Авто
Какие автомобили россияне покупают во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru вчера в 16:01
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Фигурное катание
Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения
Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
Игры
В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy
В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
Гаджеты
GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 выйдут осенью
Некоторое время назад, буквально пару дней, компания NVIDIA официально представила архитектуру Ampere, которая обладает целым рядом преимуществ и новшеств.
Megaobzor.com вчера в 08:52
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Игры
Субботний кинозал: мод NaturalVision Evolved для GTA V
Чуть ли не с момента релиза GTA V модостроитель создавал серию NaturalVision, которая хорошо знакома любителям реалистичной картинки.
Игромания.ру 16 мая в 11:33
Экономика
Индекс Dow Jones превысил 24 500 пунктов
Нью-Йорк, США, 18 мая 2020, 19:32 — REGNUM Индексы Уолл-стрит 18 мая растут на волне общего оптимизма из-за постепенного снятия карантинных ограничений в США и во всем мире.
REGNUM вчера в 12:32
Футбол
Игрок «Челси» Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании
Футболист лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании девушки.
Газета.Ru 00:18
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 10:27
Происшествия
На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
Наука
Ученые: человечество стремительно глупеет из-за развития технологий
Как утверждают ученые, динамичное развитие высоких технологий ведет к весьма негативным последствиям для человечества.
Актуальные Новости вчера в 21:09