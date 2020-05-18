В «Млада Болеслав» зафиксирован случай заболевания коронавирусом, сообщается на официальном сайте ассоциации профессиональных клубов Чехии.

В «Млада Болеслав» выявили коронавирус. В команде двое россиян

Политика Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. 313

Общество Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции. 2

Экономика Европейские регуляторы снимают запрет на короткие продажи акций Регуляторы Франции, Австрии, Бельгии, Греции, Италии и Испании решили снять введенный два месяца назад запрет на короткие продажи акций, говорится в сообщении Французского ведомства по финансовым рынкам (AMF).

Общество Правительство Украины разрешит работу метро и детских садов с 25 мая Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов.

Экономика Активность малого и среднего бизнеса в России упала до минимума за 5 лет Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле продемонстрировал резкое снижение, достигнув минимальной отметки за всю историю наблюдений, следует из результатов ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК).

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 252

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 158

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 3

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 590

Фигурное катание Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения. 4

Игры В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии. 1

Происшествия СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. 1K

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 451

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 476

Игры Субботний кинозал: мод NaturalVision Evolved для GTA V Чуть ли не с момента релиза GTA V модостроитель создавал серию NaturalVision, которая хорошо знакома любителям реалистичной картинки. 1

Экономика Индекс Dow Jones превысил 24 500 пунктов Нью-Йорк, США, 18 мая 2020, 19:32 — REGNUM Индексы Уолл-стрит 18 мая растут на волне общего оптимизма из-за постепенного снятия карантинных ограничений в США и во всем мире.

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 459