В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко
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Митинги прошли под девизом "Не дадим развалить страну". Акции прошли на центральных площадях городов, носящих имя Ленина. В Могилеве тысячи местных жителей собрались, чтобы выразить поддержку миру, безопасности и спокойствию в Беларуси.В источнике
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