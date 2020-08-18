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Российская газета
Российская газета

В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко

Митинги прошли под девизом "Не дадим развалить страну". Акции прошли на центральных площадях городов, носящих имя Ленина. В Могилеве тысячи местных жителей собрались, чтобы выразить поддержку миру, безопасности и спокойствию в Беларуси.В источнике
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РБК

В Гомеле и Могилеве на митинг за Лукашенко вышли несколько тысяч человек

РБКвчера в 11:55
RT на русском

В Гомеле и Могилёве прошли митинги за Лукашенко

RT на русскомвчера в 13:18
РИА Новости

В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко

РИА Новостивчера в 12:20
Российская газета

В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко

Российская газетавчера в 14:32
ТАСС

Многотысячные митинги в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле и Могилеве

ТАССвчера в 11:38
Фонтанка.Ру

В Гомеле и Могилеве проходят митинги «за бацьку». СМИ показали автобусы, на которых могли привезти сторонников Лукашенко

Фонтанка.Рувчера в 11:33
Lenta.ru

В Белоруссии анонсировали митинги в поддержку Лукашенко

Lenta.ruвчера в 04:19

WSJ объяснило, зачем России новый завод за 11 миллиардов долларов

Россия приступила к реализации масштабного проекта на Дальнем Востоке по строительству одного из крупнейших в мире заводов по производству полимеров, стоимость которого превышает десять миллиардов долларов.
WSJ объяснило, зачем России новый завод за 11 миллиардов долларов
ПолитРоссиявчера в 09:51

Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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В США начались летные испытания бортовых систем бомбардировщика B-21

Авторы публикации поясняют, что проведение летных испытаний бортовых систем самолетов, которые еще не созданы, существенно сокращают время, необходимое на разработку новых летательных аппаратов.
Военное деловчера в 07:03
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известиявчера в 18:01
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Турецкий фрегат после столкновения покинул зону конфликта

Напомним, в августе в Средиземном море между островами Крит и Кипр развернулось противостояние греческого и турецкого флота из-за прибытия Oruc Reis в область греческого шельфа для разработки месторождений полезных ископаемых.
ИА Красная Весна15 августа в 16:15