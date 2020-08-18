В Могилеве и Гомеле состоялись многотысячные митинги за Лукашенко
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Митинги в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялись в Могилеве и Гомеле, сообщает 18 августа Sputnik. Жители Могилева собрались на площади Ленина к 17:00. В руках у собравшихся были государственные флаги и плакаты «Мы за БАЦЬКУ».В источнике
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