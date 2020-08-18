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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Могилеве и Гомеле состоялись многотысячные митинги за Лукашенко

Митинги в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялись в Могилеве и Гомеле, сообщает 18 августа Sputnik. Жители Могилева собрались на площади Ленина к 17:00. В руках у собравшихся были государственные флаги и плакаты «Мы за БАЦЬКУ».В источнике
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RT на русском

В Гомеле и Могилёве прошли митинги за Лукашенко

RT на русском13:18
Московский Комсомолец

В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко

Московский Комсомолец13:03
Фонтанка.Ру

В Гомеле и Могилеве проходят митинги «за бацьку». СМИ показали автобусы, на которых могли привезти сторонников Лукашенко

Фонтанка.Ру11:33
РБК

В Гомеле и Могилеве на митинг за Лукашенко вышли несколько тысяч человек

РБК11:55
ТАСС

Многотысячные митинги в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле и Могилеве

ТАСС11:38
РИА Новости

В Могилеве и Гомеле прошли митинги в поддержку Лукашенко

РИА Новости12:20
Lenta.ru

В Белоруссии анонсировали митинги в поддержку Лукашенко

Lenta.ru04:19

МВБ: США ввели антироссийские санкции против всех, кого можно

США уже не знают, против кого в России можно вводить новые санкции, но делают все возможное, чтобы привлечь Москву к ответственности за якобы попытки вмешательства в американские выборы, заявил и.о. главы американского министерства внутренней безопасности Чед Вулф.
Газета.Ru06:35
24

Куман составил список игроков, от которых нужно избавиться «Барселоне»

Согласно источнику, 57-летний специалист уже выбрал игроков, которых следует продать клубу, пишет El Periódico.Тренер считает, что "блаугранас" пора расстаться с защитником Самюэлем Умтити, хавбеками Иваном Ракитичем и Артуро Видалем, а также с форвардом Луисом Суаресом.
Soccer.ru07:39

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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«Поезд в Пусан 2»: Зомби-апокалипсис случился. Но только в Южной Корее

Кстати, слово «полуостров» вынесено и в само заглавие картины, видимо, чтобы российский зритель проассоциировал происходящее с кое-каким другим полуостровом и охотнее пошел бы посмотреть, что это там опять учудили зомби-интервенты (это, конечно же, шутка).
Собеседник16 августа в 09:12

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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