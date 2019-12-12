Экономика

МонаВистаМонаВистаВ Молдавии планируют заменить российский газ украинским

Если Украина и Россия не смогут договориться по договору на продление транзита российского газа через украинскую территорию Молдавия может начать закупки газа у "Нафтогаза Украины" и продавать его "Молдовагаз".
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с чего всё началось

Молдавии выделят $50 млн на закупку газа у Киева в случае остановки поставок из РФ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии аккредитив в размере $50 млн на альтернативные закупки природного газа в течение месяца у "Нафтогаза Украины", если прекратится транзит российского газа через Украину.
Интерфаксвчера в 13:00

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Молдавия планирует заменить российский газ на украинский

Piter.tvвчера в 11:54

Украина загнала в долги Молдавию из-за российского газа

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Европа даст Молдавии денег на отказ от российского газа

Lenta.ru04:35

Молдавия подстраховалась на случай «отказа» от российского газа

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Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики

Sputnik Молдовавчера в 05:15
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Курс евро опустился ниже 70 рублей

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Вести.Ru 10:03
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Москва простилась с бывшим градоначальником

Москва простилась с бывшим градоначальником Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова состоялись в четверг на Новодевичьем кладбище после многочасовой церемонии прощания в храме Христа Спасителя.
Коммерсантъ 10:20
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Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам СК

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил очередные генеральские звания 14 сотрудникам Следственного комитета РФ, в том числе трем военным следователям.
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Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

РИА Новости 03:42
Политика

Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета

После обнародования имен подозреваемых Зеленский поставил следствию задачу назвать заказчика убийства журналиста Павла Шеремета в ближайшее время.
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Общество

Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа

Поклонники обратили внимание, что Анджелина без макияжа выглядит свежей.
Газета Кемерова 05:50
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:56
Экономика

«РусГидро» сообщила о падении чистой прибыли на 22%

По итогам одного третьего квартала прибыль снизилась на 22% — 7,4 млрд до 5,7 млрд руб. За три прошедших квартала прибыль от операционной деятельности упала более чем на 28% (63,9 млрд против 45,6 млрд руб.), выручка показала снижение с 259 млрд до 258,2 млрд руб. В результате падения прибыли упала и чистая прибыль на одну акцию "РусГидро".
РБК 11:58
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM вчера в 07:37
Общество

Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа

Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
Lenta.ru 11:52
Политика

Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
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ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

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Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
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Армия и оружие

США испытали аналог запрещенного «Искандера»

Оружие выступает аналогом российского комплекса «Искандер», который, по мнению американской стороны, был запрещен Договором о ракетах меньшей и средней дальности (ДРМСД), заключенном между Москвой и Вашингтоном.
Lenta.ru вчера в 16:15
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Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции

В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
РБК 11:21
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
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Футбол

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«Краснодар» определился со стартовым составом на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе».
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Армия и оружие

Каратели открыли минометный огонь по жилым районам в ДНР

По данным ведомства, киевские боевики открыли огонь в 13:50 с применением минометов по жилым кварталам населенного пункта.
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Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Политика

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения.
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Песков опроверг наличие запрета шутить про Путина

Журналисты спросили, соответствует ли действительности заявление одного из участников КВН-команды "Уральские пельмени", что на ТВ стало больше цензуры и что про главу государства совсем нельзя шутить.
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Армия и оружие

Испытания атомной подлодки «Казань» продлили

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
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Сборная России сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала

12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
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Названы актеры нового фильма «Один дома»

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Мир: Вселенная слепила снеговика

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11 декабря Россия завершит групповой этап матчем с Испанией.
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Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
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