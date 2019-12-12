Экономика
МонаВистаВ Молдавии планируют заменить российский газ украинским
Если Украина и Россия не смогут договориться по договору на продление транзита российского газа через украинскую территорию Молдавия может начать закупки газа у "Нафтогаза Украины" и продавать его "Молдовагаз".
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии аккредитив в размере $50 млн на альтернативные закупки природного газа в течение месяца у "Нафтогаза Украины", если прекратится транзит российского газа через Украину.Интерфаксвчера в 13:00
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Поставки газа в Молдову и ЕБРР: о чем заявили в правительстве республики
Sputnik Молдовавчера в 05:15
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