Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии аккредитив в размере $50 млн на альтернативные закупки природного газа в течение месяца у "Нафтогаза Украины", если прекратится транзит российского газа через Украину.

с чего всё началось

Если Украина и Россия не смогут договориться по договору на продление транзита российского газа через украинскую территорию Молдавия может начать закупки газа у "Нафтогаза Украины" и продавать его "Молдовагаз".

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