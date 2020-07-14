Как известно, случаи заражения бубонной чумой зафиксированы в Китае и Монголии. Один из заболевших, 15-летний житель провинции Говь-Алтай скончался по пути в больницу.

В Монголии 15-летний подросток умер от бубонной чумы

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