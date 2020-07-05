Ранее сообщалось о вспышке бубонной чумы в западной части Монголии.

с чего всё началось

По словам специалистов, вспышка бубонной чумы, зарегистрированная в Монголии, не представляет угрозы для России. Заболевание передается от человека к человеку, только если бубонная чума превратится в легочную.

В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой

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