Здоровье
МИР 24В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой
По словам специалистов, вспышка бубонной чумы, зарегистрированная в Монголии, не представляет угрозы для России. Заболевание передается от человека к человеку, только если бубонная чума превратится в легочную.
Читать в источнике
Оценить329
с чего всё началось
Ранее сообщалось о вспышке бубонной чумы в западной части Монголии.Говорит Москвавчера в 13:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Инфекционист не увидел опасности для России во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии
Говорит Москвавчера в 13:05
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика
Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
RT на русском 04 июля в 22:16
Футбол
Бюро исполкома РФС 6 июля рассмотрит проведение первенства ФНЛ в формате с 22 и 24 клубами
ФНЛ, где решением РФС ранее было решено сохранить всех аутсайдеров, в любом случае будет расширена, вопрос на сколько — до 22 клубов или до 24.
Матч ТВ вчера в 13:35
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС вчера в 20:27
Происшествия
Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов
Lenta.ru вчера в 23:38
Здоровье
В Китае из-за бубонной чумы объявили третий уровень опасности
Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур.
РИА Новости вчера в 12:13
Общество
В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий.
Lenta.ru вчера в 17:37
Космос
В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС
Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» намечен на август.
Lenta.ru вчера в 21:48
Армия и оружие
ВМФ России получит около 40 кораблей и судов в этом году
В этом году в состав военно-морского флота (ВМФ) России войдут около 40 кораблей и судов различных класса, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде».
Коммерсантъ вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru вчера в 04:42
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
ToDay News Ufa вчера в 14:26
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
Общество
В Забайкалье скончался 68-летний мужчина с коронавирусом
В Забайкальском крае выявили 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Байкал24 вчера в 23:14
Общество
Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности
У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находятся на относительно низком уровне.
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru вчера в 10:14
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Здоровье
В Башкирии у 10 человек выявили инфекцию, поражающую мозг
В Башкирии в прошлом году у 10 человек была выявлена одна из опасных инфекций, которая вызывает воспаление головного и спинного мозга, а именно менингит.
UfacityNews.ru вчера в 21:37
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет вчера в 01:33
Шоу-бизнес
Актер Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Роман актера Павла Прилучного и звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович набирает обороты, сообщают СМИ.
iReactor вчера в 08:25
Происшествия
В Ростовской области один человек погиб при жёсткой посадке Ми-2
RT на русском вчера в 23:49
Спорт
Долг не оплачен: Сергей Шубенков может не получить нейтральный статус
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что Россия должна изменить свою спортивную культуру Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков, вероятно, не сможет выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Толк вчера в 07:34
Политика
Белорусский ЦИК приступил к регистрации кандидатов в президенты
ЦИК Белоруссии начал регистрацию кандидатов в президенты. Процесс продлится до 14 июля включительно, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Глава Калмыкии захотел переименовать проспект Остапа Бендера в Элисте
21 сентября 2019 года Бату Хасиков официально вступил в должность главы Калмыкии.
Новые Известия вчера в 12:57
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости вчера в 17:04
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 04 июля в 15:28
Авто
В России Hyundai запустит продажу автомобилей без участия дилеров
Автоновости дня 04 июля в 05:55
Общество
Опекунам и попечителям в Хакасии проиндексировали пенсии
Индексация произошла 1 июля, сообщили в региональном отделении пенсионного фонда.
Юг Сибири вчера в 23:08
Политика
Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва вчера в 10:29
Происшествия
В Якутии обнаружили в лесу несанкционированное кладбище мусульман
Несанкционированное кладбище находится за птицефабрикой: пустые необитые деревянные гробы валяются в грязи и мусоре.
REGNUM вчера в 22:54
Общество
По 28 тысяч рублей: ряд россиян уже получает пособие от государства
Ряд российских граждан при ряде условий могут рассчитывать на пособие от государства, размер которого составляет 28 тыс. 511 руб. При этом выплата носит единовременный характер и выдается только женщинам.
Konkurent.ru вчера в 22:41
Общество
Группа ученых попросила ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Почти 240 ученых из 32 стран призывают Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции, пишет The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:18