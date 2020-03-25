Как отмечает Moody’s, сбережения, накопленные в ФНБ и составляющие 11% ВВП, способны покрыть любой дефицит доходов из-за сокращения спроса на нефтяном рынке и «сохранить сильную финансовую позицию России».

В Moody’s заявили об устойчивости российской экономики к внешним шокам

Общество Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта.

Транспорт РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса «Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.

Общество Путин попросил россиян проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации 25 марта заявил, что меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса сработают, если россияне будут действовать сообща.

Общество В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.

Общество Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.

Политика Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.

Происшествия В Краснодарском крае разбился самолет L-39 Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.

Армия и оружие Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Происшествия В Новосибирске подтвердился пятый случай коронавируса В Новосибирске подтвердился 5 случай коронавируса. Об этом сегодня сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.

Энергетика Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.

Культура Самсонов: Коронавирус нанес большой удар по культуре Пандемия коронавируса нанесла действительно большой удар по российской культуре, заявил заслуженный артист РФ, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Происшествия В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.