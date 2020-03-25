Экономика

ПрофильПрофильВ Moody’s заявили об устойчивости российской экономики к внешним шокам

Как отмечает Moody’s, сбережения, накопленные в ФНБ и составляющие 11% ВВП, способны покрыть любой дефицит доходов из-за сокращения спроса на нефтяном рынке и «сохранить сильную финансовую позицию России».
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Moody’s заявило об устойчивости экономики России от нефтяных шоков на фоне стран ОПЕК+

ТАССвчера в 09:21

Экспортерам нефти помогут резервы и гибкий курс

Коммерсантъвчера в 18:25

Moody’s заявило об устойчивости экономики России к внешним шокам

РБК01:32

Moody’s заявило об устойчивости экономики России на фоне падения цен на нефть

ФАНвчера в 10:43

Moody’s признало российскую экономику устойчивой в условиях кризиса

URA.Ru03:42

Россия оказалась готова к нефтяной войне лучше других стран

Lenta.ru05:13

Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Вести.Ru01:52
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Общество

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Владимир Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за риска распространения коронавируса.
Вести Калининград 10:14
Происшествия

У главы Кизлярского района проходят обыски

Mirmol.ru 09:28
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Авто

АвтоВАЗ модернизирует производство

АвтоВАЗ продолжает модернизацию производственных технологий.
АвтоБизнесРевю 08:50
Общество

Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы

Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта.
Время Н 09:47
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Общество

Путин попросил россиян проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации 25 марта заявил, что меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса сработают, если россияне будут действовать сообща.
Мойка78 10:08
Общество

Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

Salt Mag вчера в 10:39
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Общество

В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.
Московский Комсомолец 08:41
Общество

Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы

Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.
Ореанда-Новости 10:25
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Происшествия

В Краснодарском крае разбился самолет L-39

Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 10:35
Экономика

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
Ведомости 10:30
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Финансы

Неделя выходных и налоговые каникулы. Главное из обращения Путина

Владимир Путин выступил с обращением к нации, которое анонсировалось как связанное с коронавирусом.
Дождь 10:19
Армия и оружие

Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом

Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
РИА Новости 07:10
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Футбол

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

В Новосибирске подтвердился пятый случай коронавируса

В Новосибирске подтвердился 5 случай коронавируса. Об этом сегодня сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.
Atas.info 10:12
Энергетика

Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией

Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
Ruposters.ru 05:34
Политика

Путин восхитил турецкие СМИ визитом в больницу с заболевшими COVID-19

РЕН ТВ 09:21
Общество

США запретили Дурову продавать криптовалюту

Американский суд запретил передачу покупателям криптовалюты Gram Павла Дурова.
Инвест-Форсайт 10:23
Культура

Самсонов: Коронавирус нанес большой удар по культуре

Пандемия коронавируса нанесла действительно большой удар по российской культуре, заявил заслуженный артист РФ, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
ФАН 10:39
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Происшествия

В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества

Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.
Российская газета 09:22
Киберспорт

ArtStyle покинул пост тренера EXTREMUM

Тренер состава EXTREMUM по Dota 2 Иван ArtStyle Антонов покинул команду. Об этом представители организации сообщили в твиттере.
CyberSport.ru 08:08
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Общество

В Петербурге первая частная лаборатория начнёт тестировать на COVID-19

Санкт-Петербург, 25 марта 2020, 17:30 — REGNUM Лабораторная служба «Хеликс» стала первой частной организацией в Петербурге, которая начинает тестировать на коронавирус.
REGNUM 10:30
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