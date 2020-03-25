Экономика
ПрофильВ Moody’s заявили об устойчивости российской экономики к внешним шокам
Как отмечает Moody’s, сбережения, накопленные в ФНБ и составляющие 11% ВВП, способны покрыть любой дефицит доходов из-за сокращения спроса на нефтяном рынке и «сохранить сильную финансовую позицию России».
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Общество
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Владимир Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за риска распространения коронавируса.
Происшествия
У главы Кизлярского района проходят обыски
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Авто
АвтоВАЗ модернизирует производство
АвтоВАЗ продолжает модернизацию производственных технологий.
Общество
Путин предложил предусмотреть кредитные каникулы
Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам, сказал президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Общество
Путин попросил россиян проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации 25 марта заявил, что меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса сработают, если россияне будут действовать сообща.
Общество
Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Общество
В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.
Общество
Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы
Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.
Политика
Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился самолет L-39
Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Экономика
Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Финансы
Неделя выходных и налоговые каникулы. Главное из обращения Путина
Владимир Путин выступил с обращением к нации, которое анонсировалось как связанное с коронавирусом.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом
Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Происшествия
В Новосибирске подтвердился пятый случай коронавируса
В Новосибирске подтвердился 5 случай коронавируса. Об этом сегодня сообщил оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.
Энергетика
Техасские нефтяники намерены договариваться с Россией
Член комиссии правительства штата Техас по регулированию нефтегазового сектора Райан Синтон заявил, что нефтяники региона намерены договариваться с властями России по стабилизации рынка энергоресурсов.
Общество
США запретили Дурову продавать криптовалюту
Американский суд запретил передачу покупателям криптовалюты Gram Павла Дурова.
Культура
Самсонов: Коронавирус нанес большой удар по культуре
Пандемия коронавируса нанесла действительно большой удар по российской культуре, заявил заслуженный артист РФ, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Происшествия
В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества
Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.
Киберспорт
ArtStyle покинул пост тренера EXTREMUM
Тренер состава EXTREMUM по Dota 2 Иван ArtStyle Антонов покинул команду. Об этом представители организации сообщили в твиттере.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Петербурге первая частная лаборатория начнёт тестировать на COVID-19
Санкт-Петербург, 25 марта 2020, 17:30 — REGNUM Лабораторная служба «Хеликс» стала первой частной организацией в Петербурге, которая начинает тестировать на коронавирус.