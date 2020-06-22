РИА «SM News» продолжает ежедневно отслеживать ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в регионах страны. Так, в Мордовии уже более недели число новых заболевших ежесуточно увеличивается на 54-57 человек. А за минувшие сутки количество заразившихся увеличилось еще на 54.

В Мордовии число заболевших COVID-19 превысило 3000 человек

Политика Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. 26

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 32

Киберспорт Rogue Legacy 2 появится в раннем доступе 23 июля Создатели объявили, что тайтл появится в раннем доступе Steam и Epic Games Store через месяц — 23 июля.

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 41

Общество Путин продлил выплаты для медработников Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август. 678

Наука Киев и Рим отказались от участия в российском космическом проекте Обсерватория "Гамма-400" предназначена для получения данных с целью определения природы "темной материи" во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков. 3

Общество Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина. 1

Политика Путин оценил парад Победы жестом Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие. 11

Общество СМИ: Google вложит $2 млрд в создание облачного региона в Польше Американская компания Google намерена вложить около $2 млрд в реализацию проекта по созданию облачного региона в Польше.

Общество Торжественный марш Победы состоялся в Брянске Как сообщает издание РИА «Стрела», в в Брянске проходит торжественный марш. Посвящен он 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 15

Финансы Россияне снова начали пополнять валютные вклады Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках. 686

Энергетика Европе предсказали дефицит нефти Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. 15

Общество Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.

Политика У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства. 12

Шоу-бизнес Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично. 29

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 124