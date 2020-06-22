Общество

SM NewsSM NewsВ Мордовии число заболевших COVID-19 превысило 3000 человек

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РИА «SM News» продолжает ежедневно отслеживать ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции в регионах страны. Так, в Мордовии уже более недели число новых заболевших ежесуточно увеличивается на 54-57 человек. А за минувшие сутки количество заразившихся увеличилось еще на 54.
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В Мордовии число заболевших COVID-19 превысило 3000 человек

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Число заболевших COVID-19 на Колыме превысило 600 человек

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