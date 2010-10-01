По данным портала стопкоронавирус.рф, в Мордовии на 10.30 7 апреля новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано.

Новых случаев заболевания коронавирусом в Мордовии не зафиксировано

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