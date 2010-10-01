Общество

Известия МордовииИзвестия МордовииНовых случаев заболевания коронавирусом в Мордовии не зафиксировано

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Мордовии на 10.30 7 апреля новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано.
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В Мордовии подтверждены 4 новых случая коронавируса

Вестник Мордовиивчера в 03:54

Новых случаев заболевания коронавирусом в Мордовии не зафиксировано

Известия Мордовии07 апреля в 03:54
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В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.
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На Кубани выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае выявлено 20 подтвержденных новых случаев COVID-2019.
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Путин заявил о продолжении контактов с США по коронавирусу

Контакты России и США по ситуации с коронавирусом COVID-19 будут продолжаться, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 10 апреля.
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Владимир Путин обратился к главам регионов России

Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
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Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом

Участники заседания - главврачи коронавирусных стационаров, озвучили данные о том, что сейчас подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано именно коронавирусом.
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