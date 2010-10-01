Оренбург, 30 июля 2020, 11:46 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 30 июля, подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом.

В Оренбуржье выявили ещё 107 носителей коронавируса

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