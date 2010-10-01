Общество
REGNUMВ Оренбуржье выявили ещё 107 носителей коронавируса
Оренбург, 30 июля 2020, 11:46 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 30 июля, подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом.
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Здоровье
Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом
Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — 1197 новых случаев, выявленных за сутки.
Lenta.ru 02:48
Политика
Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что МИД Белоруссии пригласил его на встречу по поводу задержания граждан России, которые, по утверждению властей Белоруссии, принадлежат к «ЧВК Вагнера».
Коммерсантъ 02:53
Политика
Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
Футбол
Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети
В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург 04:51
Гаджеты
Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса
Стоимость модели iPhone 12 Pro Max с дисплеем диагональю 6,7 дюйма будет находиться в пределах 1149 – 1449 долларов.
Evo-rus.com 02:54
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Авто
Volkswagen привезет в РФ новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня 04:43
Общество
Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза
Paparazzi.ru 02:39
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет
В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».
Телеканал 360° 04:49
Здоровье
Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы
Будущее России. Национальные проекты 04:06
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Культура
«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия
Лидером рейтинга стал сериал «Игра престолов». В топ-3 вошли картины «Очень странные дела» и «Доктор Кто».
Evo-rus.com 04:45
Здоровье
Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
МИР 24 вчера в 23:59
Политика
Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания
Полиция проводит проверку после драки депутатов на заседании законодательного собрания Ульяновской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 02:30
Технологии
Россиян предостерегли от использования устройств с микрофоном
Хакеры смогут получить запись голоса владельца, чтобы потом использовать в своих целях, например для размещения контекстной рекламы.
Evo-rus.com 01:39
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Экономика
Средний размер ипотеки в РФ вернулся к уровню до пандемии
Средний размер ипотечного кредита в российских банках в июне вырос на 2% - до 2,62 миллиона рублей, таким образом вернувшись на уровень начала года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс", которые есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 21:00
Политика
RT получил экспертизу высказывания Навального
В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
Космос
Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе
Поиском следов жизни на Марсе и испытанием новых технических решений, которые могут быть использованы при пилотируемой экспедиции к Марсу и исследовании других планет Солнечной системы, займется американский марсоход Perseverance.
РЕН ТВ 27 июля в 17:13
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Политика
Совбез Белоруссии допустил отключение интернета во время выборов
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков встретился с кандидатами в президенты республики и не исключил, что интернета будут отключать на несогласованных акциях, если они произойдут в дни выборов.
Невские Новости 04:20
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Общество
Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово
В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
Энергетика
ОПЕК предсказывает окончание эры нефти
ОПЕК предсказывает окончание эры нефти.
Piter.tv вчера в 06:30
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40