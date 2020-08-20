В Morgan Stanley назвали лучшую «валюту-убежище»

Доллар остается лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, передает CNBC со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley. 18 августа доллар упал по отношению к корзине других мировых валют до 27-месячного минимума.