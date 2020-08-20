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Ruposters.ru
Ruposters.ru

В Morgan Stanley назвали лучшую «валюту-убежище»

Доллар остается лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, передает CNBC со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley. 18 августа доллар упал по отношению к корзине других мировых валют до 27-месячного минимума.В источнике
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РЕН ТВ

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

РЕН ТВ21:38
Газета.Ru

Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Газета.Ru04:03
Московский Комсомолец

Эксперты назвали лучшую «валюту-убежище»

Московский Комсомолец02:26
РИА Новости

Названа лучшая «валюта-убежище»

РИА Новости02:07
Известия

Эксперт назвал самые надежные валюты в мире

Известия07:17
Lenta.ru

Названа лучшая «валюта-убежище»

Lenta.ru21:00
Profinance.ru

Доллар США станет лучшей валютой до конца года

Profinance.ruвчера в 04:36

ВВС США заинтересовались разработкой ядерного гиперзвукового планера

ВВС США в середине августа опубликовали запрос на информацию о технологиях, которые можно использовать при разработке гиперзвукового планера межконтинентальной дальности, способного нести ядерный боевой заряд.
N+106:04

В Иране назвали ракету нового типа в честь убитого генерала Сулеймани

Власти Ирана в четверг объявили об успешном завершении разработки двух ракет нового типа, причем одну из них назвали в память о генерале Касеме Сулеймани, погибшем в январе в Ираке во время американской спецоперации.
Интерфакс06:36