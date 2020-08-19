Доллар остается лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, передает CNBC со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley. 18 августа доллар упал по отношению к корзине других мировых валют до 27-месячного минимума.

Политика Актер Стивен Фрай выступил в поддержку протестующих в Белоруссии Лондон, 20 августа 2020, 14:08 — REGNUM Видеообращение в пользу участвующих в массовых несанкционированных акциях протеста в Белоруссии записал и выложил в интернет британский актер и писатель Стивен Фрай. 10

Шоу-бизнес Завершилась церемония прощания с Легкоступовой Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась. Об этом 20 августа сообщило «РИА Новости». 3

Политика В ИВС в Белоруссии остался один задержанный в ходе протестов россиянин Один гражданин России, задержанный в Белоруссии во время протестных акций, остается в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, он будет освобожден в ближайшее время, заявили в пресс-службе российской дипмиссии. 1

Политика Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News. 108

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Общество Состояние Навального стабилизировалось Врачи смогли стабилизировать состояние оппозиционера Алексея Навального.

Гаджеты Zotac представляет первую рабочую станцию формата Мини-ПК с процессором десятого поколения и Nvidia Quadro RTX Компания Zotac Technology сегодня представила рабочую станцию формата мини-ПК ZBOX Q Series с наиболее передовым и мощным графическим процессором Nvidia Quadro RTX .