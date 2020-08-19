Финансы

Ruposters.ruRuposters.ruВ Morgan Stanley назвали лучшую «валюту-убежище»

Доллар остается лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, передает CNBC со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley. 18 августа доллар упал по отношению к корзине других мировых валют до 27-месячного минимума.
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Эксперт назвал самые надежные валюты в мире

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Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

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Доллар США станет лучшей валютой до конца года

Profinance.ruвчера в 04:36
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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.
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Политика

Актер Стивен Фрай выступил в поддержку протестующих в Белоруссии

Лондон, 20 августа 2020, 14:08 — REGNUM Видеообращение в пользу участвующих в массовых несанкционированных акциях протеста в Белоруссии записал и выложил в интернет британский актер и писатель Стивен Фрай.
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Завершилась церемония прощания с Легкоступовой

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Известия 06:25
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Политика

В ИВС в Белоруссии остался один задержанный в ходе протестов россиянин

Один гражданин России, задержанный в Белоруссии во время протестных акций, остается в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, он будет освобожден в ближайшее время, заявили в пресс-службе российской дипмиссии.
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Политика

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
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Общество

Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат.
REGNUM 07:09
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Происшествия

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска до 7,5 млн рублей

Коммерсантъ 07:14
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Технологии

«ВКонтакте» тестирует нейросеть для борьбы с хейтерами

Специально для улучшения модерации и обучения своей нейросети социальная сеть внедрила дополнительную группу жалоб, получившую название «Враждебные высказывания».
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Общество

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.
Коммерсантъ 06:23
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Политика

Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны

Варшава, 20 августа 2020, 13:53 — REGNUM Отставка министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича принята премьер-министром страны Матеушем Моравецким.
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Политика

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
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«Авербуху понравится»: Лиза Арзамасова в прозрачном топе удивила Сеть

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Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли

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В центре Екатеринбурга появился «Гордый фонарь»

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Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители

Монахинь захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря перевели в другие обители, чтобы избавить их от "разрушительного влияния" лишенного сана священника.
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Минкомсвязь деактивировала портал для выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь РФ деактивировала сетевой портал, на котором граждане могли получить цифровой пропуск для передвижения по городу в условиях действующего ранее карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
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Опыты подтвердили, что замороженная еда может разносить коронавирус

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Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты 18 августа в 16:15
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Политика

Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 20 августа заявил о давлении на его семью из-за протестной ситуации в республике.
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ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса

В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину.
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Германия ввела карантин для прибывающих с Балеарских островов

Ранее в Испании ввели дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом: за последние две недели врачи выявили почти 50 тыс. новых случаев заражения в стране.
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Состояние Навального стабилизировалось

Врачи смогли стабилизировать состояние оппозиционера Алексея Навального.
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Zotac представляет первую рабочую станцию формата Мини-ПК с процессором десятого поколения и Nvidia Quadro RTX

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Первый Renault Duster оснастили турбомотором кросс-купе Arkana

Стартовали продажи вседорожника Renault Duster первой генерации, под капотом которого установлен бензиновый турбодвигатель на 1,3 литра от родственного кроссовера Renault Arkana.
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NASA выявило гигантскую аномалию над Землей

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