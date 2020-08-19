Финансы
Ruposters.ruВ Morgan Stanley назвали лучшую «валюту-убежище»
Доллар остается лучшей "валютой-убежищем", несмотря на его снижение по отношению к корзине других мировых валют, передает CNBC со ссылкой на оценку аналитиков Morgan Stanley. 18 августа доллар упал по отношению к корзине других мировых валют до 27-месячного минимума.
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Политика
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о захвате власти по факту создания оппозицией координационного совета.
RT на русском 07:11
Политика
Актер Стивен Фрай выступил в поддержку протестующих в Белоруссии
Лондон, 20 августа 2020, 14:08 — REGNUM Видеообращение в пользу участвующих в массовых несанкционированных акциях протеста в Белоруссии записал и выложил в интернет британский актер и писатель Стивен Фрай.
REGNUM 07:08
Шоу-бизнес
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась. Об этом 20 августа сообщило «РИА Новости».
Известия 06:25
Политика
В ИВС в Белоруссии остался один задержанный в ходе протестов россиянин
Один гражданин России, задержанный в Белоруссии во время протестных акций, остается в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске, он будет освобожден в ближайшее время, заявили в пресс-службе российской дипмиссии.
Взгляд.ру 07:15
Политика
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru 02:41
Общество
Очные занятия в школах РФ не планируют заменять дистанционными
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Москвы рассматривают перевод части занятий в школах в новом учебном году в дистанционный формат.
REGNUM 07:09
Происшествия
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым увеличил сумму иска до 7,5 млн рублей
Коммерсантъ 07:14
Технологии
«ВКонтакте» тестирует нейросеть для борьбы с хейтерами
Специально для улучшения модерации и обучения своей нейросети социальная сеть внедрила дополнительную группу жалоб, получившую название «Враждебные высказывания».
Discover24 06:58
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев («Единая Россия») внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене транспортного налога с 2021 года.
Коммерсантъ 06:23
Политика
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел страны
Варшава, 20 августа 2020, 13:53 — REGNUM Отставка министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича принята премьер-министром страны Матеушем Моравецким.
REGNUM 06:53
Политика
Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах
Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс 05:29
Культура
В центре Екатеринбурга появился «Гордый фонарь»
Областная газета 06:42
Религия
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Монахинь захваченного схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря перевели в другие обители, чтобы избавить их от "разрушительного влияния" лишенного сана священника.
Газета.Ru 07:08
Общество
Минкомсвязь деактивировала портал для выдачи цифровых пропусков
Минкомсвязь РФ деактивировала сетевой портал, на котором граждане могли получить цифровой пропуск для передвижения по городу в условиях действующего ранее карантина из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:57
Наука
Опыты подтвердили, что замороженная еда может разносить коронавирус
Сингапурские биологи на практике подтвердили, что недавние необъяснимые вспышки коронавирусной инфекции в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона действительно могла вызвать зараженная замороженная еда.
ТАСС Наука 06:59
Происшествия
У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей
Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Аргументы и Факты 18 августа в 16:15
Политика
Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 20 августа заявил о давлении на его семью из-за протестной ситуации в республике.
Известия 06:06
Политика
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину.
Вести.Ru 03:18
Путешествия
Германия ввела карантин для прибывающих с Балеарских островов
Ранее в Испании ввели дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом: за последние две недели врачи выявили почти 50 тыс. новых случаев заражения в стране.
Интерфакс вчера в 06:30
Общество
Состояние Навального стабилизировалось
Врачи смогли стабилизировать состояние оппозиционера Алексея Навального.
Московский Комсомолец 07:25
Гаджеты
Zotac представляет первую рабочую станцию формата Мини-ПК с процессором десятого поколения и Nvidia Quadro RTX
Компания Zotac Technology сегодня представила рабочую станцию формата мини-ПК ZBOX Q Series с наиболее передовым и мощным графическим процессором Nvidia Quadro RTX .
CNews 06:50
Авто
Первый Renault Duster оснастили турбомотором кросс-купе Arkana
Стартовали продажи вседорожника Renault Duster первой генерации, под капотом которого установлен бензиновый турбодвигатель на 1,3 литра от родственного кроссовера Renault Arkana.
Новые автомобили 18 августа в 22:32
Космос
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
ToDay News Ufa 03:19