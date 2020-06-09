Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.

В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

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