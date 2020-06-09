Политика

ТАССТАССВ Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
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Проект о недоверии к главе Мосгордумы рассмотрят, как только он поступит

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Прокуратура Москвы проверит декларацию спикера-миллиардера Алексея Шапошникова

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Сразу несколько депутатов Мосгордумы поставили вопрос о доверии ее председателю Алексею Шапошникову

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В Мосгордуме готовы рассмотреть документ о недоверии председателю

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В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

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Девять депутатов Мосгордумы предложили вынести вотум недоверия спикеру Алексею Шапошникову

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В Мосгордуме обещали рассмотреть проект вотума недоверия спикеру Шапошникову

Интерфакс06:13
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Происшествия

Михаила Ефремова повезли на допрос

Интерфакс 09:42
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова

Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
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Авто

Skoda представила в России спецверсию Skoda Rapid Hockey Edition

Внешне «хоккейная» Skoda Rapid отличается от обычной дополнительным хромом в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера, накладками на порогах, а также фирменным логотипом Hockey Edition на кузове.
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В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «В контакте».
Ведомости 09:33
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 07 июня в 16:02
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Общество

Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России

За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом уменьшилось, хотя показатели зависят в том числе и от региона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:47
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

РИА Новости 05:04
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Единоборства

Макгрегор объяснил решение завершить карьеру

Газета.Ru 07 июня в 08:22
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
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Армия и оружие

ВВС США начали искать замену беспилотнику MQ-9 Reaper

Как заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, ВВС США рассматривает замену MQ-9 Reaper более дешевыми многоразовыми беспилотниками, которые "не жалко потерять".
Военное обозрение 08:08
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
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Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

Иван Охлобыстин прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова – своего лучшего друга и крестного отца первого ребенка.
Московский Комсомолец 09:31
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
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Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
Страна Советов on-line 09:30
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
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Путешествия

В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля

Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
Российская газета 07:47
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой

В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
Газета Metro вчера в 09:31
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Игры

Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed

В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
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Политика

КНДР объявила о разрыве связи с Южной Кореей

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Шоу-бизнес

Прилучный расплатился с долгами и не появится на собственном разводе

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Футбол

В Италии изменились сроки летнего трансферного окна

Федерация футбола Италии объявила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавируса.
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Происшествия

Воспитательница детсада убила троих детей и покончила с собой

По предварительным данным следствия, женщина нанесла смертельные ранения своим детям, а затем убила себя.
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Политика

Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост.
RT на русском 08:55
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Экономика

Директор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе официально опровергла информацию о подорожании цен на отдых в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:51
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Происшествия

СК изъял документацию по рухнувшему мосту в Заполярье

В ряде организаций Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска изъята техническая документация, касающаяся обрушившегося моста в Заполярье.
Российская газета 09:52
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Алексей Валерьевич Шапошников
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Московской городской думы с 24 сентября 2014 года. Кандидат юридических наук. Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.
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