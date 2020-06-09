Политика
ТАССВ Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю
Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
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Происшествия
Михаила Ефремова повезли на допрос
Интерфакс 09:42
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ 08:09
Авто
Skoda представила в России спецверсию Skoda Rapid Hockey Edition
Внешне «хоккейная» Skoda Rapid отличается от обычной дополнительным хромом в оформлении боковых стекол, воздуховодов и интерьера, накладками на порогах, а также фирменным логотипом Hockey Edition на кузове.
Автоновости дня 04:11
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Общество
Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице «В контакте».
Ведомости 09:33
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 07 июня в 16:02
Общество
Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России
За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом уменьшилось, хотя показатели зависят в том числе и от региона, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:47
Единоборства
Макгрегор объяснил решение завершить карьеру
Газета.Ru 07 июня в 08:22
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:57
Армия и оружие
ВВС США начали искать замену беспилотнику MQ-9 Reaper
Как заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер, ВВС США рассматривает замену MQ-9 Reaper более дешевыми многоразовыми беспилотниками, которые "не жалко потерять".
Военное обозрение 08:08
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
Происшествия
Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым
Иван Охлобыстин прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова – своего лучшего друга и крестного отца первого ребенка.
Московский Комсомолец 09:31
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ вчера в 07:15
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
Страна Советов on-line 09:30
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Путешествия
В Ростуризме рассчитывают на полноценный старт турсезона с 1 июля
Июнь уйдет на мягкий старт и на подготовку к началу полноценного курортного сезона с 1 июля, добавила Догузова.
Российская газета 07:47
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой
В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
Газета Metro вчера в 09:31
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
В феврале 2020 года Electronic Arts объявила, что Criterion Games снова примет участие в гоночной серии – ранее Ghost Games отвечала за ее разработку.
Evo-rus.com вчера в 12:52
Политика
КНДР объявила о разрыве связи с Южной Кореей
Суть событий 02:15
Футбол
В Италии изменились сроки летнего трансферного окна
Федерация футбола Италии объявила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 13:35
Происшествия
Воспитательница детсада убила троих детей и покончила с собой
По предварительным данным следствия, женщина нанесла смертельные ранения своим детям, а затем убила себя.
КТВ-Луч 06:41
Политика
Путин поддержал планы ростовского губернатора участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ростовской области Василия Голубева вновь баллотироваться на этот пост.
RT на русском 08:55
Экономика
Директор АТОР опровергла информацию о подорожании отдыха в России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе официально опровергла информацию о подорожании цен на отдых в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:51
Происшествия
СК изъял документацию по рухнувшему мосту в Заполярье
В ряде организаций Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска изъята техническая документация, касающаяся обрушившегося моста в Заполярье.
Российская газета 09:52