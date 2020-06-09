Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.

В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

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Общество В Свердловской области отменили часть ограничений на работу магазинов Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил режим повышенной готовности, разрешив работу магазинов площадью менее 400 кв. м с отдельным входом с улицы. 149

Общество Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции По данным сервиса, большая часть слушателей пойдет на прогулку с друзьями и семьей под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (! )", а на вечеринку - под "Плачу на техно" дуэта Cream Sоdа и "Хлеб" и "Видели ночь" группы Zdob si Zdub.

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Политика Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17 Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания. 39

Общество «Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

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Общество В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.

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Общество КПВВ в Донбассе частично восстановят работу Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины. 2