Политика

ТАССТАССВ Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
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Оппозиционные депутаты Мосгордумы внесли проект постановления о недоверии председателю

Коммерсантъ08:21

Сразу несколько депутатов Мосгордумы поставили вопрос о доверии ее председателю Алексею Шапошникову

Эхо Москвы07:06

В Мосгордуме готовы рассмотреть документ о недоверии председателю

REGNUM08:10

В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

ТАСС06:06

Девять депутатов Мосгордумы предложили вынести вотум недоверия спикеру Алексею Шапошникову

Дождь04:28

Депутаты Мосгордумы выразили недоверие спикеру-миллиардеру Шапошникову

Znak.com04:17

В Мосгордуме обещали рассмотреть проект вотума недоверия спикеру Шапошникову

Интерфакс06:13
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Происшествия

Михаила Ефремова отпустили под подписку

Артист Михаил Ефремов после задержания по делу о ДТП в центре Москвы, отпущен под подписку о невыезде.
Российская газета 01:59
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Общество

В Свердловской области отменили часть ограничений на работу магазинов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил режим повышенной готовности, разрешив работу магазинов площадью менее 400 кв. м с отдельным входом с улицы.
РБК вчера в 13:43
149
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду

В Роспотребнадзоре рекомендовали употреблять большое количество жидкости – чай, вода, морс и другие напитки – в целях профилактики обезвоживания организма.
МИР 24 08:32
1
Общество

Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции

По данным сервиса, большая часть слушателей пойдет на прогулку с друзьями и семьей под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (! )", а на вечеринку - под "Плачу на техно" дуэта Cream Sоdа и "Хлеб" и "Видели ночь" группы Zdob si Zdub.
РИА Новости 08:13
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова помочь семье погибшего в ДТП

РЕН ТВ 07:03
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
РИА Новости 05:04
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Общество

«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38
Футбол

Армяне, казахи и киргизы перестанут считаться легионерами в РПЛ

На заседании исполкома РФС, которое состоится 9 июня, в числе прочего будет принято решение о том, что со следующего сезона чемпионата России (2020/2021) армянские, казахстанские и киргизские футболисты перестанут считаться легионерами, утверждает источник.
Soccer.ru вчера в 18:43
Происшествия

Найдены похищенные у инкассаторов в Красноярске деньги

«Сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из Межмуниципального управления МВД России ‘’Красноярское'' во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 миллионов рублей, похищенных во время дерзкого нападения на инкассаторов 30 мая», — передала Волк.
Rambler News Service 07:37
Футбол

РФС разрешил дозаявки в РПЛ, но Вагнер Лав не попадает в эту категорию

Российский футбольный союз (РФС) принял решение разрешить клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) дозаявлять игроков, но нападающий Вагнер Лав не подпадает под соответствующие пункты, заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачёв.
РИА Новости 08:22
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,6K
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM 06:19
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
1,5K
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,2K
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
2K
Общество

Россиянин отказался везти на такси темнокожего пассажира со словами «я расист»

Lenta.ru 08:06
7
Происшествия

Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
29
Экономика

В России предложили установить единые правила введения неналоговых платежей

Москва, 9 июня 2020, 07:42 — REGNUM Установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей в России предложил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме статс-секретарю — замминистра финансов РФ Алексею Сазанову.
REGNUM 00:42
2
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
1K
Авто

До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
47
Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Футбол

Стерлинг указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ

Soccer.ru вчера в 23:49
1
Общество

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
2
Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
53
Кино

Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»

Evo-rus.com вчера в 11:37
3
Общество

Роспотребнадзор рассчитывает на очное обучение школьников с 1 сентября

Москва, 9 июня 2020, 15:03 — REGNUM Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться в очной форме, на это надеются в Роспотребнадзоре.
REGNUM 08:03
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Алексей Валерьевич Шапошников
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Московской городской думы с 24 сентября 2014 года. Кандидат юридических наук. Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.
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