Коронавирус
ИзвестияВ Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом 12 мая рассказала председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что есть три этапа отмены карантинных мер.
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Авто
В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей
Автоновости дня вчера в 08:40
Политика
«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте
В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь 15:27
Происшествия
Полицейские ликвидировали нарколабораторию в столице Камчатки
За активную гражданскую позицию полицейское руководство решило поощрить женщину благодарственным письмом.
Интерфакс - Россия 19:00
Игры
Космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam
Космическая стратегия Stellaris временно появилась в бесплатном доступе на Steam.
Дни24 08:49
Происшествия
Экс-следователь камчатской наркополиции отделалась условным сроком по делу о фальшивом алиби для сожителя
Преступление женщина совершила в 2017 и 2018 годах, когда расследовала многоэпизодное уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, возбужденное против ее сожителя.
Интерфакс - Россия 18:38
Общество
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
За сутки в России выявлено 10 899 случаев заболевания, 3711 человека выздоровели, 107 — погибли.
РИА Новости 03:58
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Здоровье
Гигантское число жертв коронавируса в США может оказаться заниженным
Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что реальное число жертв коронавируса в Соединенных Штатах выше, чем считается.
Вести.Ru 18:00
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней
«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается», — сказал Путин.
RT на русском вчера в 09:18
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
Экономика
СМИ связали покупателя сигарного бизнеса с игорным комплексом в России
Одним из покупателей сигарного бизнеса премиум-класса у табачной корпорации Imperial Brands (ранее Imperial Tobacco Group plc.) оказался финансовый директор гонконгской компании SunCity Group, которая связана с игорным бизнесом в России.
РБК 18:09
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости 17:49
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Армия и оружие
В Норвегии испугались реакции России на американский радар
Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте.
Городовой 03:40
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Общество
На выплаты детям 3-7 лет на Сахалине предусмотрели 518 млн рублей
Ежемесячная выплата назначается со дня достижения ребенком трех лет, но не раньше, чем с 1 января 2020 года.
Сахалин.Инфо 05:57
Экономика
«Алроса» в апреле остановила продажу алмазов и бриллиантов
Общий объем продаж в апреле, с учетом интеграции ПО «Кристалл» в состав группы «Алроса», в стоимостном выражении составил 15,6 млн долл. против 152,8 млн долл. в марте.
Финансовая газета 10:59
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Общество
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Наука
Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2
По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
ГЛАС.RU 07:31
Общество
В Липецкой области власти приостановили режим самоизоляции
В регионе режим самоизоляции сохраняется для всех, кто въезжает в область, для лиц старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями.
RuNews24.ru 12:43