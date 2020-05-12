Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом 12 мая рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что есть три этапа отмены карантинных мер.
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Председатель Мосгордумы: Пропускной режим в Москве оправдывает себя

Российская газетавчера в 17:11

Спикер Мосгордумы счел возможным первый этап снятия самоизоляции в столице

Вечерняя Москвавчера в 18:18

В Мосгордуме оценили готовность столицы к первому этапу снятия ограничений

ТК Звездавчера в 18:17

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Известиявчера в 17:41

Глава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения

РБКвчера в 19:06

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

РИА Новостивчера в 16:43

В Москве оценили выполнение требований для первого этапа снятия ограничений

Lenta.ruвчера в 16:42
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 21 человека

Абакан, 13 мая 2020, 06:41 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:41
13
Общество

Попова назвала обстановку в России «напряженной»

Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru вчера в 09:41
11
Общество

Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как носить и снимать перчатки, чтобы они действительно защитили человека.
Мойка78 вчера в 22:40
2
Технологии

Иранские ученые разработали тест, выявляющий коронавирус за 30 секунд

АБН вчера в 23:50
39
Общество

С 23 мая на Кубани внутри муниципалитетов будет снят карантин

С 23 мая внутри муниципалитетов Краснодарского края будет снят карантин, сообщил сегодня на заседании оперштаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Знамя труда (г. Тимашевск) вчера в 05:55
28
Политика

Песков рассказал, когда последний раз контактировал с Путиным

YA62.ru вчера в 08:57
Технологии

Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК

Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
Экономика сегодня 11 мая в 03:53
13
Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия вчера в 20:36
98
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
2K
Кино

Премьера мультфильма «Викинг Вик» пройдет онлайн 12 мая

VoD-сервис Okko анонсировал премьеры ряда фильмов и телешоу. Обновленная библиотека ждет зрителей платформы с 12 мая.
Киноафиша России вчера в 04:56
2
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
364
Общество

В Омске ещё 18 отраслей возобновят работу

Как сообщает издание Город55 со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Ушакова, возобновить свою работу предприятия смогут уже сегодня, 13 мая.
АиФ Омск вчера в 23:36
2
Авто

Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию

Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
Автоновости дня вчера в 11:11
13
Общество

В Омскую область за последние 2 недели вернулись люди из 41 страны

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, с 27 апреля по 10 мая в регионы Сибири прибыли 2809 человек из 65 стран мира.
РИА ОмскИнформ вчера в 23:28
Происшествия

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
РБК вчера в 21:27
603
Кино

Определён самый популярный фильм на самоизоляции

Life.ru вчера в 21:21
24
Экономика

В России снизился уровень одобрения кредитов до исторических минимумов

Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) утверждают, что уровень одобрения кредитов в российских банках снизился до исторических минимумов.
Online47.ru вчера в 22:59
Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК вчера в 05:00
174
Общество

В правительстве назвали условие открытия российских курортов

Для внутреннего туризма могут открыть курорты Краснодарского края, Северного Кавказа и Крыма при условии снижения темпов роста заболеваемости COVID-19, а для этого граждане должны соблюдать ограничения, введенные из-за вируса.
Наша версия 11 мая в 09:33
1,4K
Здоровье

В Чечне умер от коронавируса замглавврача станции скорой помощи

В Чечне скончался от коронавируса заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.
Росбалт вчера в 22:59
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
2,4K
Происшествия

Производитель ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возможной причиной возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких в Москве и Санкт-Петербурге могли стать нарушения техники безопасности.
ТК Звезда вчера в 10:15
23
Общество

Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей

11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Саминвестор вчера в 01:34
11
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
129
Общество

ВТБ выявил мошенническую схему с ваучерами за отмененный авиарейс

Мошенники начали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров, чтобы получить доступ к персональным данным и картам банковских клиентов.
РБК 00:00
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
3
Общество

Раскрыта опасность покупок через интернет

Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 19:45
1
Политика

Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюши»

Газета.Ru вчера в 23:46
114
Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
23
Авто

В России появилась бронированная Audi за 55 млн рублей

Как сообщают «Автоновости дня», стоимость автомобиля составит минимум 55 млн рублей, однако купить его смогут не все: все заказы верифицируются в Германии, и некоторым клиентам их попросту не одобряют.
Автоновости дня 11 мая в 08:40
7
Как работают Яндекс.Новости?
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Алексей Валерьевич Шапошников
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Московской городской думы с 24 сентября 2014 года. Кандидат юридических наук. Член Общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ.
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