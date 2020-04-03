Коронавирус

ТАССТАССВ Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции. Об этом заявил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.
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«Если в автомобиле едет один, он не может посадить второго, третьего, четвертого — это будет нарушение 1,5 метра, и, конечно, они будут оштрафованы», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в программе «Время покажет
» на Первом канале.
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