Коронавирус
ТАССВ Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве
Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции. Об этом заявил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.
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с чего всё началось
«Если в автомобиле едет один, он не может посадить второго, третьего, четвертого — это будет нарушение 1,5 метра, и, конечно, они будут оштрафованы», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в программе «Время покажет» на Первом канале.Телеканал 360°08:14
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