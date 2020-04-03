с чего всё началось

Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции. Об этом заявил в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество В центре Пирогова рассказали о самочувствии главврача Коммунарки Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя хорошо, рвётся на работу, заявил генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, доктор медицинских наук Олег Карпов.

Здоровье Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Общество Волгоградцам в режиме самоизоляции разрешили ездить на дачу на авто Жителям Волгоградской области разрешили ездить на дачу на такси или личном на транспорте во время режима самоизоляции, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

Транспорт Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.

Биатлон Глава СБР Драчев отреагировал на письмо с призывом уйти в отставку Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев усомнился в подлинности письма, в котором ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали его добровольно покинуть свой пост.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

Общество Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).

Игры Amazon действительно готовит свой облачный сервис Amazon, как и ожидали многие аналитики, действительно готовит собственный облачный сервис под рабочим названием «Темп» (Project Tempo).