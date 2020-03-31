Коронавирус
РИА НовостиВ Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции
Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Мосгордумы.
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В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции
Агентство Москва09:58
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