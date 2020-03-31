Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Мосгордумы.
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В МГД предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции

Москва 2410:00

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

Интерфакс11:25

Нарушителям режима самоизоляции в Москве может грозить штраф до 300 тысяч рублей

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В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

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В Мосгордуме предложили штрафовать нарушителей обязательного карантина на 4 тыс. рублей

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В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва09:58

В МГД предложили штрафовать за отказ приостановить работу кафе

РИА Новости10:33
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Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

Gett и «Ситимобил» обсуждают различные форматы сотрудничества, рассказали РБК несколько источников, знакомых с акционерами и сотрудниками компаний.
РБК 14:25
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
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В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 29 марта в 17:46
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В Петербурге расширили меры ограничения для борьбы с распространением коронавируса нового типа.
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Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

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Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
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Эпидемиолог Минздрава: Россия движется к пику по коронавирусу

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
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Хаббл фотографирует галактику с одной рукой

NGC 4618, классифицирована как спиральная галактика с перемычками, отличается от других спиральных галактик тем, что имеет только одну руку, вращающуюся вокруг центра галактики.
AstroNews.ru 29 марта в 05:05
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Kia XCeed получил премию за дизайн

Для семейства Ceed, где модель XCeed стала четвёртой по счёту, это не первая подобная награда: ранее в Red Dot Design Award побеждали хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW, а также ProCeed в кузове shooting brake.
За рулем 11:45
Общество

США опередили Китай по количеству умерших от коронавируса

Количество умерших от коронавируса SARS-CoV-2 в США достигло 3415 человек.
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Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
ТАСС 13:03
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
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В Минобрнауки назвали сроки подачи документов в вузы

Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков 31 марта.
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Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

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Князь Монако вылечился от коронавируса

Князь Монако Альбер II успешно вылечился после заражения коронавирусом.
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В сети появились фотографии новой формы сборной России

В сети появились фотографии новой формы сборной России, предназначенной на следующий сезон.
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Лукашенко считает, что самоизоляция убивает людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что режим всеобщей изоляции убивает людей, сообщает «Рамблер».
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Общество

Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
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Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
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Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
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Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин показали фанатам новое семейное фото

Телеведущий Максим Галкин поделился с пользователями сети новым семейным фото – чета вышла на прогулку по парку.
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Правительство ужесточило наказание за нарушение карантина

Российское правительство одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Организаторы песенного конкурса "Евровидение" покажут онлайн-концерт вместо отмененного ранее шоу.
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Особый режим самоизоляции вводят в Омске с 1 апреля

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Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель.
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Зеленский: наша первоочередная задача – чтобы военные оставались здоровыми

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министром обороны Украины, Главнокомандующим ВСУ и командующими видов и родов Вооруженных сил заявил, что здоровье военнослужащих является первоочередной задачей.
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Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
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Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости

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У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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Аналитики выяснили реакцию разных поколений москвичей на самоизоляцию

Ответы были проанализированы по возрастным группам — четырем ключевым поколениям: от самого молодого Z до достигших уже пенсионного возраста бумеров.
РБК 12:15
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