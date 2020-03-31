Коронавирус
РИА НовостиВ Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции
Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Мосгордумы.
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В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции
Агентство Москва09:58
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Дом Эшли Коула ограбили, экс-футболиста «Челси» привязали к стулу
По информации The Sun, в дом экс-футболиста через задние двери ворвались люди в балаклавах и камуфляжной форме.
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Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
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В начале текущей недели на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в РФ российские регионы стали переходить на режим всеобщей самоизоляции — первой полный карантин ввела Москва.