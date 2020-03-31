Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Мосгордумы.
Читать в источнике
Комментировать721

Подробнее о событии

Мосгордума в среду рассмотрит законопроект о введении штрафов за нарушение самоизоляции

РИАМО17:30

В Мосгордуме предложили штрафовать нарушителей обязательного карантина на 4 тыс. рублей

ТАСС11:49

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

Интерфакс11:25

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

РБК10:34

В МГД предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции

Москва 2410:00

В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва09:58

В МГД предложили штрафовать за отказ приостановить работу кафе

РИА Новости10:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Общество

В России вводят запрет на наличные и банковские карты

Отмечается, что в целях противодействия коронавирусной инфекции крупные игроки рынка перестанут принимать к оплате наличные и банковские карты.
Primpress.ru 13:00
Общество

ВВС: Мэрия Москвы выпустила приложение для наблюдения за людьми на карантине

Мэрия Москвы выпустила приложение для наблюдения за людьми на карантине, передает ВВС.
Эхо Москвы 16:00
Гаджеты

Названа дата выхода бюджетного iPhone

Блогер и специалист по продукции Apple Джон Поссер назвал дату выхода дешевой версии iPhone SE2.
РЕН ТВ 13:57
Экономика

МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей

МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Коммерсантъ 15:54
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19

В России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19.
Собака.ru 04:31
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Metaratings 05:33
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости 12:29
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости 17:20
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
РБК 14:07
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Общество

Мишустин призвал регионы распространить режим самоизоляции на всех

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал логичным решение властей Москвы и Подмосковья распространить режим обязательной самоизоляции на всех граждан.
Коммерсантъ вчера в 02:25
Происшествия

На Украине погиб крупный бизнесмен Федор Шпиг

BFM.ru 14:19
Общество

Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Фонтанка.Ру 14:33
Здоровье

Депутат Гордумы Ростова возглавил БСМП

В последний день 2019 года Александра Пономарёва назначили исполняющим обязанности главного врача БСМП.
Donnews.ru 15:40
Общество

Названы планы действий после заражения главврача больницы в Коммунарке

В больнице в Коммунарке решают, какие меры принять после заражения коронавирусом главврача Дениса Проценко, сообщает телеканал "Россия 24".
РИА Новости 12:22
Финансы

Электронные кошельки попадут под надзор

Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.).
Российская газета 10:45
Наука

Исцелившиеся от коронавируса остались заразными

Ученые подчеркивают, что проведенное ими исследование нельзя считать строгим, и отмечают, что неизвестно, указывают ли полученные данные на то, что формально исцелившийся от коронавируса пациент все еще остается заразным для других.
Lenta.ru 17:17
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Футбол

Месси выбрал 15 молодых футболистов, которые могут стать звёздами

Чемпионат 16:02
Происшествия

Дом Эшли Коула ограбили, экс-футболиста «Челси» привязали к стулу

По информации The Sun, в дом экс-футболиста через задние двери ворвались люди в балаклавах и камуфляжной форме.
Sport24.ru 16:35
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Общество

В Татарстане утвердили правила получения спецпропусков на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент по получению спецпропусков на время самоизоляции.
Kazanfirst.ru 16:39
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Общество

В Петербурге ввели режим полной самоизоляции

В начале текущей недели на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в РФ российские регионы стали переходить на режим всеобщей самоизоляции — первой полный карантин ввела Москва.
Эксперт Северо-Запад 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное