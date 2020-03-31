Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Мосгордумы.
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Мосгордума в среду рассмотрит законопроект о введении штрафов за нарушение самоизоляции

РИАМОвчера в 17:30

В Мосгордуме предложили штрафовать нарушителей обязательного карантина на 4 тыс. рублей

ТАССвчера в 11:49

В МГД предложили штрафовать за отказ приостановить работу кафе

РИА Новостивчера в 10:33

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

РБКвчера в 10:34

В МГД предложили штрафовать за несоблюдение режима самоизоляции

Москва 24вчера в 10:00

В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москвавчера в 09:58

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

Интерфаксвчера в 11:25
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Экономика

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

Выбранная схема сделки не имела целью снизить долю государства в «Роснефти» ниже контролирующей, считает аналитик БКС, а скорее, обусловлена тем, что правительство в условиях потерь бюджета от низких цен на нефть решило приобрести венесуэльский бизнес в рамках безденежной сделки.
РБК 28 марта в 20:43
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня вчера в 04:18
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС 30 марта в 19:25
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва вчера в 10:25
Общество

Число погибших от коронавируса в США за сутки превысило 700 человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано уже свыше 186 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 3810 человек.
РБК вчера в 19:36
Политика

Трамп заявил об отправленном Россией в США самолете с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга заявил, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Rambler News Service вчера в 00:36
Происшествия

У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
РБК вчера в 14:51
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:42
Игры

Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в российском PS Store

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 будет недоступен для российских пользователей сервиса PlayStation.
The GEEK вчера в 15:53
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:00
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Происшествия

Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина

Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости вчера в 22:17
Экономика

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM вчера в 03:25
Общество

Какие изменения в законодательстве ждут россиян в апреле 2020 года

В апреле 2020 года жителей России ожидает ряд нововведений в законодательстве.
КомиОнлайн 29 марта в 03:06
Наука

Ученые: переливание крови может спасти от коронавируса

В лечении заболевания, вызываемого COVID-19, может помочь переливание сыворотки крови, которая содержит вирусные антитела от переболевших пациентов.
Online47.ru вчера в 23:30
Общество

В Красноярском крае вводят режим всеобщей самоизоляции

В Красноярском крае подписан указ о введении режима всеобщей самоизоляции.
ДЕЛА.ru вчера в 09:18
Футбол

Глава белорусского футбола: ситуация не критична, поэтому мы и играем

Председатель Федерации футбола Белоруссии (АБФФ) Владимир Базанов высказался о продолжении чемпионата страны, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 17:46
Здоровье

Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Мойка78 вчера в 13:26
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:32
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Общество

В Белом доме не исключили смерти 200 тыс. человек от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 02:16 — REGNUM От 100 тысяч до 200 тысяч человек в Соединенных Штатах могут умереть от заболевания коронавирусной инфекцией, заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Дебора Биркс на брифинге.
REGNUM вчера в 19:16
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 30 марта в 04:54
Общество

Новый способ мошенничества с возвратом авиабилетов появился в России

Новый способ мошенничества, который связан с массовой отменой авиарейсов из-за пандемии коронавируса, появился в России.
Вечерняя Москва вчера в 19:40
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 25

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло с 19 до 25.
ТАСС вчера в 23:12
Происшествия

Полиция поймала девятерых нарушителей карантина на Сахалине

Полицейские Сахалина продолжают контролировать соблюдение карантина жителями области.
EastRussia вчера в 01:31
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 29 марта в 16:29
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