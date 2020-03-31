Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов внес на рассмотрение проект закона о штрафе в размере 4 тыс. руб. для тех, кто нарушает режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В Мосгордуму внесли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

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