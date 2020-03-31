Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Мосгордуму внесли закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Депутат Московской городской думы Кирилл Щитов внес на рассмотрение проект закона о штрафе в размере 4 тыс. руб. для тех, кто нарушает режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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Мосгордума в среду рассмотрит законопроект о введении штрафов за нарушение самоизоляции

РИАМО17:30

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

РБК10:34

Штраф за нарушение режима самоизоляции в Москве составит до 5 тыс. рублей

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Москва 2410:00

В Мосгордуму внесен законопроект о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва09:58

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