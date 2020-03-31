Коронавирус

ВедомостиВедомостиМосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

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Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
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