Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

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