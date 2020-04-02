Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.
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В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Ведомостивчера в 16:59

В Москве подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Говорит Москвавчера в 13:46

Против правительства Москвы подан иск в суд из-за введения режима всеобщей самоизоляции

Znak.comвчера в 08:21

Москвич попросил суд признать незаконным указ Собянина об изоляции

News.ruвчера в 10:52

Житель Москвы просит суд признать незаконным указ мэра о режиме изоляции

Интерфакс - Россиявчера в 10:37

Москвич подал в суд иск к мэрии из-за введения режима самоизоляции

Общественное телевидение Россиивчера в 11:42

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Эхо Москвы01 апреля в 16:02
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 00:44, Ашберн
Политика

В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
REGNUM 00:32
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Политика

Китай ответил на обвинения от США в сокрытии данных по эпидемии

В Пекине дали ответ Соединённым Штатам Америки на заявления о якобы сокрытии истинных масштабов эпидемии коронавируса нового типа.
Военное обозрение вчера в 23:43
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Общество

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 16:31
Экономика

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
Ведомости вчера в 11:25
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
РБК 01 апреля в 11:28
Происшествия

В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля

В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Российская газета вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме

Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме. Ее новые фото - мощная мотивация для тех, кто хочет начать бегать по утрам.
Территория новостей вчера в 10:15
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК вчера в 20:45
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Политика

Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля

Нерабочие дни в России продлены до 30 апреля, сказал президент России Владимир Путин во время внеочередного обращения к гражданам.
Finam.Ru вчера в 09:59
Общество

Количество безработных в США за неделю выросло на 6,6 миллионов

По данным Министерства труда Соединенных Штатов в обычное время за первоначальным пособием по безработице еженедельно обращаются не более 300 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество

Евгений Куйвашев ужесточил особый режим в Свердловской области

Напомним, что режим самоизоляции в Свердловской области действует с 30 марта.
ФедералПресс вчера в 08:51
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru вчера в 18:43
Шоу-бизнес

Виктория Боня разнесла Алену Шишкову за неестественную внешность

Блогер Виктория Боня выступила с жесткой критикой в адрес девушек, которые меняют свою внешность с помощью пластических операций.
Bimru.ru вчера в 13:15
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM вчера в 01:20
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости вчера в 08:50
Общество

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Известия вчера в 20:01
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости вчера в 08:53
Происшествия

В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
РИА Новости 01 апреля в 20:50
Здоровье

Медики назвали продукты, помогающие снизить уровень сахара в крови

Поможет эффективно понизить уровень сахара в крови и корица.
Shraibikus News вчера в 02:34
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:50
Общество

Южноуральцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получат помощь

Алексей Текслер еще раз призвал всех соблюдать режим самоизоляции и заботиться о ближних.
Аргументы недели вчера в 14:52
Экономика

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Российская газета 31 марта в 12:54
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru вчера в 12:19
Общество

СМИ сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса в США

Вашингтон, 3 апреля 2020, 05:10 — REGNUM Заболевание COVID-19 за последние 24 часа стало причиной смерти еще 1169 человек в США, что является рекордным количеством смертей за одни сутки в одной стране с начала пандемии нового коронавируса.
REGNUM вчера в 22:10
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