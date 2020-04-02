Коронавирус
ВедомостиВ Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.
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Житель Москвы просит суд признать незаконным указ мэра о режиме изоляции
Интерфакс - Россиявчера в 10:37
Москвич подал в суд иск к мэрии из-за введения режима самоизоляции
Общественное телевидение Россиивчера в 11:42
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 00:44, Ашберн
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