Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Здоровье В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.

Общество Впервые в китайском городе запретили есть кошек и собак Шеньчжень стал первым китайским городом, в котором запретили употребление в пищу кошек и собак. Новые правила вступают в силу с 1 мая.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

Политика Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.

Происшествия Умер пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребенок В Челябинске скончался полуторагодовалый мальчик, который пострадал при взрыве газового баллона в Магнитогорске 26 марта, – он получил 100% ожогов тела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Экономика Экономисты оценили влияние нерабочих недель на зарплаты и безработицу Спад экономической активности в апреле, несомненно, приведет к закрытию многих небольших компаний, но, по оценкам экономистов Альфа-Банка, безработица на фоне наметившегося ранее дефицита трудовых ресурсов не превысит 6% летом и 5% к концу года.

Общество Два новых случая коронавируса зафиксированы в Крыму Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что два новых случая коронавируса зафиксированы у крымчанина и москвича, приехавшего в республику.

Футбол Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

Общество В Чечне ввели комендантский час Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.

Единоборства Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.

Общество Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.

Шоу-бизнес Виктория Боня разнесла Алену Шишкову за неестественную внешность Как отметила Боня, когда она недавно видела свежие фотографии Алёны, она буквально ужаснулась, так как Шишкова стала непохожей сама на себя.