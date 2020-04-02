Коронавирус
ВедомостиВ Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.
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Москвич подал в суд иск к мэрии из-за введения режима самоизоляции
Общественное телевидение Россиивчера в 11:42
Житель Москвы просит суд признать незаконным указ мэра о режиме изоляции
Интерфакс - Россиявчера в 10:37
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
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Общество
Два новых случая коронавируса зафиксированы в Крыму
Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что два новых случая коронавируса зафиксированы у крымчанина и москвича, приехавшего в республику.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования
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Футбол
Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд
Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс рассказал о самоизоляции с дочками: В основном я пью
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
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За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
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В Минэнерго Азербайджана сообщили, что экстренную встречу стран ОПЕК+ планируется провести 6 апреля.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
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Белгород вошел в пятёрку комфортных для жизни городов
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В Новосибирске созданы специальные инфекционные бригады
Напомним, в Новосибирской области официально зарегистрировано 10 заболевших, двое уже вылечились.
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В Омске режим самоизоляции будет продлен до 12 апреля
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Минкомсвязи нашло способ освободить частоты для 5G
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Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой
Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".