Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.
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В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Ведомостивчера в 16:59

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Эхо Москвы01 апреля в 16:02

В Москве подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Говорит Москвавчера в 13:46

Москвич подал в суд иск к мэрии из-за введения режима самоизоляции

Общественное телевидение Россиивчера в 11:42

Москвич попросил суд признать незаконным указ Собянина об изоляции

News.ruвчера в 10:52

Против правительства Москвы подан иск в суд из-за введения режима всеобщей самоизоляции

Znak.comвчера в 08:21

Саботажники потянулись в суды: Мосгорсуд зарегистрировал иск против столичных властей

Царьградвчера в 14:23
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:16, Ашберн
Политика

Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Интерфакс 00:13
Энергетика

FT: нефтяники в США начали кампанию в поддержку санкций против Саудовской Аравии и России

Американские производители нефти запустили лоббистскую кампанию в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии.
ТАСС 01:34
Футбол

Роналду победил Месси в голосовании болельщиков

Победил в виртуальном соревновании португалец Криштиану Роналду. Организаторы устроили полноценный плей-офф.
ГЛАС.RU вчера в 10:34
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Происшествия

В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
РИА Новости 01 апреля в 20:50
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер

Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
REGNUM 00:32
Общество

В Турции назвали сроки начала туристического сезона

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
Общество

Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка»

Олег Тиньков в ближайшие недели покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка».
Компания вчера в 10:18
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.
РИА Новости 01:15
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса

Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем, кто хорошо себя чувствует в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество

На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом

На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
КП - Ямал 01:40
Наука

В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Питтсбург, США, 3 апреля 2020, 04:04 — REGNUM Американские медики завершили первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа, полученные результаты они опубликовали в статье журнала EBioMedicine.
REGNUM вчера в 21:04
Спорт

Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam

Игромания.ру вчера в 10:41
Здоровье

Более 4500 человек болеют пневмонией в Алтайском крае

Напомним, 31 марта в целях защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера губернатором Алтайского края Виктором Томенко подписан указ, вводящий в нашем регионе режим самоизоляции.
Катунь 24 01:27
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Политика

Глава Казахстана объявил специальные сборы для военнообязанных

Нур-Султан, 3 апреля 2020, 08:07 — REGNUM Военнообязанные в Казахстане призваны на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил республики, сообщили 2 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.
REGNUM 01:07
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Происшествия

В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля

В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Российская газета вчера в 23:15
Политика

В Чечне введен комендантский час из-за коронавируса

В ВОЗ напомнили, что носить медицинскую маску здоровым людям не нужно, так как из-за нее приходится чаще трогать лицо руками.
Газета.Ru 01:55
Политика

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
РИА Новости 01:35
Происшествия

Коронавирусный карантин закончился для нескольких тысяч новосибирцев

Под наблюдением врачей остаются 6 354 жителя региона. Карантин закончен для 2 690 новосибирцев.
REGNUM вчера в 21:19
Политика

В России третий губернатор за день ушел в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, он стал врио губернатора Архангельской области.
РБК вчера в 10:43
Космос

В России испытали летный образец лунного зонда

Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Хакасия-Информ 31 марта в 22:39
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