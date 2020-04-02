Коронавирус
ВедомостиВ Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.
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Москвич подал в суд иск к мэрии из-за введения режима самоизоляции
Общественное телевидение Россиивчера в 11:42
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Политика
Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали
В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
Энергетика
FT: нефтяники в США начали кампанию в поддержку санкций против Саудовской Аравии и России
Американские производители нефти запустили лоббистскую кампанию в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Футбол
Роналду победил Месси в голосовании болельщиков
Победил в виртуальном соревновании португалец Криштиану Роналду. Организаторы устроили полноценный плей-офф.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Происшествия
В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь
Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Происшествия
Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер
Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
Общество
В Турции назвали сроки начала туристического сезона
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил о решении изменить сроки начала туристического сезона в стране из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Общество
Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка»
Олег Тиньков в ближайшие недели покинет пост главы совета директоров «Тинькофф банка».
Единоборства
Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном 18 апреля
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Названы сферы экономики, которые не пострадают из-за коронавируса
Строительная и сельскохозяйственная отрасли относятся к тем, кто хорошо себя чувствует в период пандемии коронавируса.
Общество
На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом
На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Наука
В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Питтсбург, США, 3 апреля 2020, 04:04 — REGNUM Американские медики завершили первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа, полученные результаты они опубликовали в статье журнала EBioMedicine.
Спорт
Обладателям Fallout 76 в клиенте Bethesda подарят копию игры в Steam
Здоровье
Более 4500 человек болеют пневмонией в Алтайском крае
Напомним, 31 марта в целях защиты населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера губернатором Алтайского края Виктором Томенко подписан указ, вводящий в нашем регионе режим самоизоляции.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса
Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Политика
Глава Казахстана объявил специальные сборы для военнообязанных
Нур-Султан, 3 апреля 2020, 08:07 — REGNUM Военнообязанные в Казахстане призваны на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных сил республики, сообщили 2 апреля в пресс-службе казахстанского лидера.
Политика
Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Происшествия
В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля
В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Политика
В Чечне введен комендантский час из-за коронавируса
В ВОЗ напомнили, что носить медицинскую маску здоровым людям не нужно, так как из-за нее приходится чаще трогать лицо руками.
Политика
В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе сохранят режим самоизоляции по коронавирусу на следующей неделе, но немного демократизируют его, он поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.
Происшествия
Коронавирусный карантин закончился для нескольких тысяч новосибирцев
Под наблюдением врачей остаются 6 354 жителя региона. Карантин закончен для 2 690 новосибирцев.
Политика
В России третий губернатор за день ушел в отставку
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, он стал врио губернатора Архангельской области.
Космос
В России испытали летный образец лунного зонда
Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.