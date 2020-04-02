Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.
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В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Ведомости16:59

Против правительства Москвы подан иск в суд из-за введения режима всеобщей самоизоляции

Znak.com08:21

Москвич подал в суд иск к мэрии из-за введения режима самоизоляции

Общественное телевидение России11:42

Москвич попросил суд признать незаконным указ Собянина об изоляции

News.ru10:52

Житель Москвы просит суд признать незаконным указ мэра о режиме изоляции

Интерфакс - Россия10:37

В Москве подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Говорит Москва13:46

Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции

Эхо Москвывчера в 16:02
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МИД Польши обвинил Россию в использовании пандемии для дезинформации

Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для ведения дезинформации.
РИА Новости 15:33
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 11:41
Политика

«Коммерсантъ»: следующую неделю объявят нерабочей в России

Как сообщил корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников, в России следующую неделю власти могут объявить нерабочей.
Моя Москва.онлайн 01:06
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
РБК 10:59
Наука

Древние тропические леса нашли в Антарктиде

Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
NewInform 02:37
Общество

Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
РБК Краснодар 14:03
Происшествия

Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве

Московский Комсомолец 16:15
Политика

Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до конца апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
ГТРК Калуга 14:39
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Здоровье

В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции

Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Росбалт 15:37
Здоровье

Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Московский Комсомолец 10:33
Энергетика

Новак рассказал о себестоимости российской нефти

Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3-7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия 15:48
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Ведомости вчера в 08:31
Здоровье

На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания

88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Накануне.Ru 06:24
Политика

Путин принял отставку губернатора Архангельской области

Глава РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
iReactor 10:37
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru 18:43
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО

Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.
REGNUM 15:27
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Экономика

Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей

Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:29
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Московский Комсомолец 18:07
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Гаджеты

В Samsung Galaxy S20 нашли скрытую от пользователей функцию

Astera 07:16
Культура

Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Lenta.ru 00:48
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 03:59
Наука

Экспрессию генов вызвало физическое воздействие

Специалисты выяснили, что при физических воздействиях в клетке начинается экспрессия не активированных генов.
Rusargument 17:07
Экономика

Экономисты оценили влияние нерабочих недель на зарплаты и безработицу

Спад экономической активности в апреле, несомненно, приведет к закрытию многих небольших компаний, но, по оценкам экономистов Альфа-Банка, безработица на фоне наметившегося ранее дефицита трудовых ресурсов не превысит 6% летом и 5% к концу года.
Российская газета 18:25
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