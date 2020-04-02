Коронавирус
ВедомостиВ Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.
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Москвич подал в суд иск к мэрии из-за введения режима самоизоляции
Общественное телевидение России11:42
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Политика
МИД Польши обвинил Россию в использовании пандемии для дезинформации
Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для ведения дезинформации.
Политика
Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ
Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Политика
«Коммерсантъ»: следующую неделю объявят нерабочей в России
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Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом
Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
Наука
Древние тропические леса нашли в Антарктиде
Немецкие ученые выяснили, что на территории заснеженной Антарктиды существовали тропические леса около 90 миллионов лет назад.
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Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
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Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до конца апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Энергетика
Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Здоровье
В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции
Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Здоровье
Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля
Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Энергетика
Новак рассказал о себестоимости российской нефти
Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3-7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Здоровье
На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
Политика
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Глава РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО
Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Экономика
Власти направят 2,6 млрд рублей на зарплаты и поддержку ряда отраслей
Правительство выделит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, допобразования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Культура
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Здоровье
Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших
У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Наука
Экспрессию генов вызвало физическое воздействие
Специалисты выяснили, что при физических воздействиях в клетке начинается экспрессия не активированных генов.
Экономика
Экономисты оценили влияние нерабочих недель на зарплаты и безработицу
Спад экономической активности в апреле, несомненно, приведет к закрытию многих небольших компаний, но, по оценкам экономистов Альфа-Банка, безработица на фоне наметившегося ранее дефицита трудовых ресурсов не превысит 6% летом и 5% к концу года.