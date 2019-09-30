Общество
RT на русскомВ Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Здоровье
Популярное лекарство от изжоги отзывают из аптек по всему миру
Вопрос об использовании препаратов с действующим веществом ранитидин, применяемым для лекарств от изжоги, поднялся после обнаружения в нем Н-нитрозодиметиламина (NDMA) – потенциального канцерогена.
Sputnik Южная Осетия вчера в 13:16
Политика
Владимир Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Незалежной.
Комсомольская правда 11:14
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Кино
Марина Орлова сыграет главную роль в фильме о Юлии Началовой
Актриса Марина Орлова, известная зрителям по сериалу «Барвиха», сыграет главную роль в фильме о жизни и творчестве Юлии Началовой.
Дни24 09:58
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов
Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Армия и оружие
Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе.
Аргументы недели вчера в 09:52
Авто
У Toyota Camry появился полный привод
Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.
Motor 08:11
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Энергетика
Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель
Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель.
Интерфакс 12:06
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 30 сентября – 4 октября
Представляем точный гороскоп для всех знаков Зодиака, который позволит вам избежать многих проблем.ОВЕН Из-за вашего эгоизма, проявленного в прошлом, теперь может наступить одиночество.
Алтайская правда вчера в 20:30
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве
«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 03:42
Авто
Официально представили доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Новинка получила 8-местное исполнение салона. Концерн General Motors показал совместный проект с китайской компанией SAIC.
Тарантас Ньюс 06:38
Политика
МИД Белоруссии назвал размещение российской военной базы бессмысленным
Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом».
РБК 17:00
Футбол
Мостовой назвал ожидаемой отставку Кононова из «Спартака»
Бывший полузащитник футбольного клуба «Спартак» и сборной России Александр Мостовой отметил, что отставка Олега Кононова с поста главного тренера московской команды была ожидаема.
News.ru 10:24
Происшествия
Судебная экспертиза: Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью дочерей
Паршин добавил, что эксперты определили вред, нанесенный здоровью сестер, как тяжкий.
Московский Комсомолец 16:27
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Космос
В Чили началось строительство огромного телескопа
Стало известно, что инженеры и строители уже приступили к сооружению огромного 2800-тонного купола оптического телескопа E-ELT.
Rusargument 28 сентября в 08:43
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Технологии
Главные итоги конкурса «Цифровой прорыв» подведены в Казани
Итоги конкурса программистов, разработчиков, управленцев и дизайнеров «Цифровой прорыв» были подведены в Казани в понедельник вечером.
Политика Сегодня 16:02