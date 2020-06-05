Мы хотели открыть торговые центры, добавить еще что-то к той дозе послаблений, которые мы сделали. Мы не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано. Только когда увидим снижение коэффициента, тогда сделаем следующий шаг.

Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье. Такое заявление сделал в пятницу, 5 июня губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе

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