Коронавирус

ИзвестияИзвестияВоробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе

Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье. Такое заявление сделал в пятницу, 5 июня губернатор региона Андрей Воробьев.
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Андрей Воробьев
Мы хотели открыть торговые центры, добавить еще что-то к той дозе послаблений, которые мы сделали. Мы не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано. Только когда увидим снижение коэффициента, тогда сделаем следующий шаг.
— Андрей Воробьев, российский политикКоммерсантъ 14:33

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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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