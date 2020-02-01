Происшествия
Вести.RuВ Подмосковье горит овощной склад
В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы. Общая площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратных метров. О ЧП сообщили представители пресс-службы МЧС России.
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IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ
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Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех
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Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
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В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
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В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
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Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
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На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
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Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Общество
Что ждет россиян в марте 2020 года
С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.
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Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии
Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.У меня была запись, чтобы получить визу в Милане, но в Италии сейчас глобальный кризис, поэтому всё было перенесено.
Финансы
Кабинет министров РФ одобрил изменения в закон о валютном регулировании
Изменения в законодательство о валютном регулировании и контроле было одобрено правительством РФ.
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала граждан сократить поездки за рубеж
Максимально сократить поездки за рубеж призвала граждан России в связи с эпидемией коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова 29 февраля во время пресс-конференции.
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«Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ
"Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" и продлила серию побед в регулярном чемпионате НХЛ до пяти матчей.
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В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
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Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Экономика
Индекс деловой активности сферы услуг Китая в феврале обрушился до 29,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в феврале понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 24,5 процентного пункта, составив 29,6. Об этом сообщило в субботу Государственное статистическое управление КНР.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
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Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
Минтранс предложил обязать российские нефтегазовые компании использовать суда под флагом России для перевозки экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений, сообщает «Коммерсантъ».
Авто
В списке облагаемых налогом на роскошь машин появились новые марки
Происшествия
В центре Омска рухнули бывшие военные склады
Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
Кино
Полански получил премию «Сезар» за режиссуру
По информации издания, кинокартина получила премию «Сезар» за режиссуру.
Армия и оружие