Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Подмосковье горит овощной склад

В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы. Общая площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратных метров. О ЧП сообщили представители пресс-службы МЧС России.
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Пожар на площади 7,2 тыс кв метров произошел в строении в Наро‑Фоминском округе

РИАМО01:57

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе овощебазы

ТАСС02:20

На овощебазе в Подмосковье ликвидировали открытое горение

РИА Новости02:20

В Подмосковье горит склад овощебазы на площади более 7 тыс. кв. м

Коммерсантъ00:44

Пожарные ликвидировали открытое горение на овощных складах в Подмосковье

Агентство Москва02:27

В Московской области произошел пожар на овощебазе

РБК01:17

Видео пожара на складе овощебазы под Москвой

РЕН ТВ00:13
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Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru вчера в 02:57
Происшествия

Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

Газета.Ru вчера в 16:45
Армия и оружие

США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Известия 01:03
Происшествия

В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой

В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Вести.Ru 01:50
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Армия и оружие

Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Газета.Ru 00:13
Армия и оружие

В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»

Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс вчера в 13:07
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 27 февраля в 07:00
Кино

На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

ToDay News Ufa 27 февраля в 23:26
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

Что ждет россиян в марте 2020 года

С 1 марта разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признана специальной медицинской комиссией.
Коммерсантъ 27 февраля в 03:01
Футбол

Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии

Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.У меня была запись, чтобы получить визу в Милане, но в Италии сейчас глобальный кризис, поэтому всё было перенесено.
Soccer.ru 01:26
Финансы

Кабинет министров РФ одобрил изменения в закон о валютном регулировании

Изменения в законодательство о валютном регулировании и контроле было одобрено правительством РФ.
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала граждан сократить поездки за рубеж

Максимально сократить поездки за рубеж призвала граждан России в связи с эпидемией коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова 29 февраля во время пресс-конференции.
REGNUM 02:09
Хоккей

«Филадельфия» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ

"Филадельфия" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" и продлила серию побед в регулярном чемпионате НХЛ до пяти матчей.
РИА Новости вчера в 23:49
Шоу-бизнес

В Сети появились новые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

ФАН 26 февраля в 07:16
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru 27 февраля в 09:59
Экономика

Индекс деловой активности сферы услуг Китая в феврале обрушился до 29,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в феврале понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 24,5 процентного пункта, составив 29,6. Об этом сообщило в субботу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС вчера в 21:56
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Происшествия

Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Известия вчера в 14:42
Происшествия

Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Российская газета вчера в 12:24
Экономика

СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами

Минтранс предложил обязать российские нефтегазовые компании использовать суда под флагом России для перевозки экспортных грузов и эксплуатации шельфовых месторождений, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 26 февраля в 03:20
Авто

В списке облагаемых налогом на роскошь машин появились новые марки

Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия

В центре Омска рухнули бывшие военные склады

Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны.
Российская газета вчера в 10:02
Здоровье

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
РИА Новости вчера в 11:10
Кино

Полански получил премию «Сезар» за режиссуру

По информации издания, кинокартина получила премию «Сезар» за режиссуру.
Мой Брянск 01:54
Армия и оружие

Истребитель F-16 уничтожил в Сирии российский ЗРПК «Панцирь-С»

Avia.pro вчера в 05:21
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