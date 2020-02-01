В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы. Общая площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратных метров. О ЧП сообщили представители пресс-службы МЧС России.

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